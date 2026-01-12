Ce a declarat profesorul Mircea Coșea despre tratatul Mercosur înainte să moară - previziona dezastrul pentru România

Profesorul de macroeconomie Mircea Coșea, care a murit în decembrie 2025, avertiza în octombrie asupra pericolelor ce vor fi generate în România de semnarea acordului european cu statele MERCOSUR, din America de Sud.

MERCOSUR este o organizație economică și politică regională din America de Sud, ce funcționează ca o piață comună și o uniune vamală. Printre obiectivele sale principale se numără facilitatea mișcării bunurilor, serviciilor, capitalului și a persoanelor între statele membre, aplicarea unui tarif extern comun pentru comerțul cu țări din afara blocului, armonizarea legislațiilor naționale pentru a consolida procesul de integrare și a crește competitivitatea internațională.

În ianuarie 2026, subiectul a devenit central în Europa și România după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat un mega-acord de liber schimb cu acest bloc. Practic, s-a stabilit eliminarea taxelor vamale pentru peste 90% din produsele exportate de UE către MERCOSUR, respectiv facilitarea vânzărilor de automobile și componente auto (n.r. - în special din state precum Germania și Franța).

Acordul este contestat de fermierii europeni, care se tem de concurența produselor agricole sud-americane mai ieftine. România a votat în favoarea acordului la începutul anului 2026, însă îngrijorările agricultorilor ar putea fi bine fundamentate, potrivit avertismentelor lui Mircea Coșea.

„În 2026 vor apărea alte două elemente, care vor afecta producția agricolă și mâncarea, în România. Primul, hotărârea Uniunii Europene de a nu taxa, de a nu impune taxe vamale produselor din Ucraina, care vor face o concurență neloială și foarte dură fermierilor români. Iar Ucraina produce alimente care nu respectă normele europene în ceea ce privește îngrășămintele, elementele de toxicitate. Dar sunt mai ieftine.

În al doilea, rând, în a doua jumătate a anului viitor, Uniunea Europeană încheie acordul cu MERCOSUR, organizația țărilor din America Latină, ceea ce înseamnă venirea pe piața europeană a unor produse mult mai ieftine, ceea ce înseamnă din nou, concurență neloială", declara Coșea, pentru Ziare.com.

Mircea Coşea era profesor universitar la ASE din 1995. El a fost secretar de stat în guvernul Nicolae Văcăroiu în perioada 28 august 1993 - 11 decembrie 1996. Coșea a fost deputat timp de două legislaturi. Pe 6 decembrie 2025, la Târgul de Carte Gaudeamus, îşi lansase volumul „Jurnal pe frontul războiului comercial. Studii şi analize economice".