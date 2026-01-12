Ce a declarat profesorul Mircea Coșea despre tratatul Mercosur înainte să moară - previziona dezastrul pentru România
Postat la: 12.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Profesorul de macroeconomie Mircea Coșea, care a murit în decembrie 2025, avertiza în octombrie asupra pericolelor ce vor fi generate în România de semnarea acordului european cu statele MERCOSUR, din America de Sud.
MERCOSUR este o organizație economică și politică regională din America de Sud, ce funcționează ca o piață comună și o uniune vamală. Printre obiectivele sale principale se numără facilitatea mișcării bunurilor, serviciilor, capitalului și a persoanelor între statele membre, aplicarea unui tarif extern comun pentru comerțul cu țări din afara blocului, armonizarea legislațiilor naționale pentru a consolida procesul de integrare și a crește competitivitatea internațională.
În ianuarie 2026, subiectul a devenit central în Europa și România după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat un mega-acord de liber schimb cu acest bloc. Practic, s-a stabilit eliminarea taxelor vamale pentru peste 90% din produsele exportate de UE către MERCOSUR, respectiv facilitarea vânzărilor de automobile și componente auto (n.r. - în special din state precum Germania și Franța).
Acordul este contestat de fermierii europeni, care se tem de concurența produselor agricole sud-americane mai ieftine. România a votat în favoarea acordului la începutul anului 2026, însă îngrijorările agricultorilor ar putea fi bine fundamentate, potrivit avertismentelor lui Mircea Coșea.
„În 2026 vor apărea alte două elemente, care vor afecta producția agricolă și mâncarea, în România. Primul, hotărârea Uniunii Europene de a nu taxa, de a nu impune taxe vamale produselor din Ucraina, care vor face o concurență neloială și foarte dură fermierilor români. Iar Ucraina produce alimente care nu respectă normele europene în ceea ce privește îngrășămintele, elementele de toxicitate. Dar sunt mai ieftine.
În al doilea, rând, în a doua jumătate a anului viitor, Uniunea Europeană încheie acordul cu MERCOSUR, organizația țărilor din America Latină, ceea ce înseamnă venirea pe piața europeană a unor produse mult mai ieftine, ceea ce înseamnă din nou, concurență neloială", declara Coșea, pentru Ziare.com.
Mircea Coşea era profesor universitar la ASE din 1995. El a fost secretar de stat în guvernul Nicolae Văcăroiu în perioada 28 august 1993 - 11 decembrie 1996. Coșea a fost deputat timp de două legislaturi. Pe 6 decembrie 2025, la Târgul de Carte Gaudeamus, îşi lansase volumul „Jurnal pe frontul războiului comercial. Studii şi analize economice".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Donald Trump vrea să pună un șef de la BlackRock pentru funcția de președinte al Federal Reserve
Președintele Donald Trump il va intervieva saptamana aceasta pe Rick Rieder, Chief Investment Officer (CIO) al Global Fi ...
-
Risc major pentru întreg lanțul alimentar: Sute de mii de păsări au fost omorâte din cauza furajelor cancerigene din Ucraina
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a decis suspendarea temporara a importului ...
-
După 50 de ani de încercări oamenii de știință au reușit să sintetizeze o moleculă care poate ucide celulele canceroase
Compusul fungic verticilina A, descoperit acum mai bine de 50 de ani, este analizat de mult timp pentru potențialul sau ...
-
China a prezentat o armă cu microunde, capabilă să doboare roiuri de drone de la peste 3 km
China a dezvaluit detalii despre Hurricane 3000, un sistem de aparare aeriana montat pe camion, proiectat sa neutralizez ...
-
Aurul explodează la un nou record istoric, dolarul se clatină: Scandalul din SUA îi face pe investitori să intre în panică
Cotatia aurului a atins luni un nou maxim istoric, pe fondul escaladarii tensiunilor din Iran si al cresterii ingrijorar ...
-
Trecerea la euro în Bulgaria a provocat creșteri fulgerătoare de prețuri în doar 48 de ore: Un test pentru populație
Adoptarea monedei euro in Bulgaria a scos rapid la iveala vulnerabilitați sistemice. În doar doua zile, prețurile ...
-
Frații Tate reconstruiesc biserica în care chipurile sfinților n-au ars la incendiul de la începutul anului
Un gest neașteptat vine din partea fraților Andrew și Tristan Tate, care au anunțat ca doneaza 50.000 de euro pentru rec ...
-
Bate vântul la ghișeele de plătit taxele și impozitele: Un român s-a dus cu o pungă de monede și le-a pus la treabă pe angajate: "Am încredere că-i numărați bine"
Romanii refuza in numar mare sa mearga la ghișee sa-și plateasca impozitele pe 2026. Chiar daca beneficiaza de reducere ...
-
A murit autorul teoriei care a șocat lumea: omul care susținea că extratereștrii au influențat evoluția
Scriitorul elvetian Erich von Däniken, care si-a construit o cariera de succes pe baza teoriei sale, respinsa de oa ...
-
Dileală totală: Se lansează prima păpușă Barbie cu autism. Are privirea ușor orientată lateral, pentru a reflecta evitarea contactului vizual
Mattel a lansat prima papușa Barbie care reprezinta o persoana cu autism, ca parte a extinderii gamei Fashionistas și a ...
-
Ce majorări de impozite plătesc în 2026 românii din orașele mari. Unele depășesc cu mult estimările
Romanii se confrunta cu majorari semnificative ale taxelor și impozitelor locale in 2026, unele dintre ele depașind cu m ...
-
Arma misterioasă care ar fi fost folosită de Statele Unite, pentru a-i îngenunchea pe soldații venezueleni, în momentul capturării lui Maduro
Presa de peste Ocean a scris, in premiera, despre o super-arma folosita de armata Statelor Unite ale Americii, in operaț ...
-
La Globurile de Aur au fost proteste: Vedetele se revoltă și febra ia amploare în SUA - Lista completă a câștigătorilor
Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite la cea de-a 83-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, ...
-
Metoda inedită prin care un bucureștean fura din magazine. Plătea chiar și de 10 ori mai puțin decât valorau produsele pe care le lua
Politistii bucuresteni au retinut, sub acuzatia de inselaciune si furt, un barbat care isi facuse un obicei din a face c ...
-
Umbrele Apocalipsei: Escaladarea Israel-Iran - Dezavantajele Sionului și Dansul Mistic al Dragonului Persan
În aceste zile de ianuarie 2026, cand gerul din Ardeal mușca din carne și suflet, iar șoaptele profețiilor vechi r ...
-
Cei 5 sori apăruți în China anunța invazia Taiwanului și declansarea celui de-al Treilea Război Mondial
Populația din China a asistat recent la un spectacol uluitor, odata cu periheliu (distanța cea mai mare dintre Pamant și ...
-
De ce e bine sa te relochezi în Bulgaria cu jobul de la distanță - s-a lansat o viză pentru nomazi digitali: cine poate aplica și cum
Bulgaria a trecut recent la euro și a devenit parte din zona Schengen in 2025, ceea ce o face o baza excelenta pentru ca ...
-
Teleprezența, tehnologia care ne va schimba viața în curând: "Mâncarea va fi consumată acasă, dar oamenii vor crede ca se află fizic în restaurant"
Cercetatorii duc conceptul de teleprezența mult dincolo de simplele apeluri video, explorand tehnologii care par desprin ...
-
S-a descoperit o metodă incredibilă care poate schimba total modul în care polițiștii rezolvă crimele
O echipa de cercetatori din Australia a descoperit o metoda incredibila care promite sa schimbe total modul in care poli ...
-
Abundența Viitorului: O Paralelă Între Experimentul Universe 25 și Viziunea AGI a lui Elon Musk
Intr-o postare pe X, un utilizator a facut o paralela intre experimentul Universe 25, condus de etologul John B. Calhoun ...
-
Știință sau SF? Experimentul care sugerează că ADN-ul uman ar putea influența realitatea
Un experiment de la Weizmann Institute of Science ridica o intrebare surprinzatoare: suntem doar observatori ai universu ...
-
De la facultate direct în șomaj: adevărul despre obstacolele pe care tinerii din Generația Z nu le pot depăși
Tot mai multi tineri din Generatia Z intampina dificultati serioase in obtinerea primului loc de munca, iar explicatiile ...
-
Un indiciu crucial despre somn a fost găsit în meduze - unul dintre cele mai fundamentale procese biologice nu are legătură cu sisteme nervoase complicate
În adancurile misterioase ale oceanului, unde traiesc creaturi care mai de care mai ciudate, oamenii de știința au ...
-
Noul șef al Forumului Economic Mondial de la Davos militează pentru "o schimbare forțată a comportamentelor"
Dupa demisia lui Klaus Schwab, conducerea Forumului Economic Mondial a fost preluata de Larry Fink, șeful BlackRock, cea ...
-
Ucraina a dat unui prieten al lui Donald Trump imensul zăcământ de litiu de la Dobra
Ucraina a acordat dezvoltarea marelui zacamant de litiu Dobra unor investitori americani. Printre aceștia se numara mili ...
-
Avionul Apocalipsei a aterizat în Los Angeles. De ce este o premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA
Avionul istoric al Comandamentului Strategic al SUA a aterizat pe un aeroport civil aglomerat, un eveniment fara precede ...
-
Europa e pusă la zid - Donald Trump și Noua Ordine Mondială: "Nu am nevoie de dreptul internațional!"
Țarile europene incearca sa nu se gandeasca prea mult la cat de mult depind inca de președintele american Donald Trump. ...
-
Forumul Economic Mondial de la Davos: "Se pregătește un acord istoric între SUA și Ucraina"
Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor intalni la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a finaliza ...
-
Protest masiv la Ambasada Iranului din București! Solidaritate cu populația iraniană asuprită: "Suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului"
Peste o suta de persoane s-au adunat sambata, 10 ianuarie, in fața Ambasadei Republicii Islamice Iran pentru a participa ...
-
De ce unii oameni nu pot renunța la alcool, chiar dacă știu că le face rău
Cercetatorii au venit la școala doctorului Chris Knowles din Anglia, cand acesta avea 18 ani, pentru a realiza un experi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu