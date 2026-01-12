Cum vrea Maia Sandu să se unească Moldova cu România în ciuda faptului că populația de peste Prut nu vrea VIDEO

Într-un interviu amplu acordat publicației britanice „The Rest Is Politics", președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru unirea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Totuși, lidera de la Chișinău a subliniat că, în prezent, soluția realistă pentru supraviețuirea democratică a țării rămâne integrarea europeană.

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România", a afirmat Sandu, explicând însă că majoritatea populației nu susține momentan această opțiune. „Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum Republica Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană", a mai spus președinta. „Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim. Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație", a completat ea. Acest interviu marchează prima dată când Maia Sandu vorbește direct despre un vot personal favorabil pentru unirea cu România. Discuția de peste o oră a abordat și tensiunile geopolitice, președinta moldoveană subliniind implicarea Rusiei în treburile interne ale Uniunii Europene și ambițiile expansioniste ale lui Vladimir Putin.

Recent, Sandu a fost desemnată de prestigioasa publicație britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului 2025", fiind caracterizată ca „liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă". Publicația a apreciat modul în care Sandu a transformat Republica Moldova într-o linie de front a democrației europene, în pofida presiunilor externe și a dificultăților interne. „Poate că este cel mai sărac șef de stat din lume, însă într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia", nota The Telegraph. Salariul președintei, mai mic de 1.000 de £ pe lună, contrastează cu funcțiile internaționale pe care le-a deținut anterior, inclusiv cea de consilier al Directorului Executiv la Banca Mondială, între 2010 și 2012, în Washington.

Mandatul său a fost marcat de provocări politice majore, inclusiv atacuri informaționale rusești și scheme de corupere electorală orchestrate prin rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani. Acțiunile structurilor de drept din Republica Moldova au dus la destructurarea grupării lui Șor, iar retragerea sa din politică a fost anunțată la aproape două luni după alegerile parlamentare. La scrutinul din toamna anului trecut, Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de Maia Sandu, a obținut 53 din 101 de mandate în Parlament, consolidând astfel baza politică necesară pentru continuarea reformelor și pentru aprofundarea parcursului european al Republicii Moldova.