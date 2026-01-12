Risc major pentru întreg lanțul alimentar: Sute de mii de păsări au fost omorâte din cauza furajelor cancerigene din Ucraina

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a decis suspendarea temporară a importului furajelor combinate din Ucraina, după ce, în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.

Conform site-ului RadioMoldova, peste 110.000 de păsări au fost ormorâte în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale țării, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, un medicament interzis pentru animalele destinate consumului uman.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat, pe 9 ianuarie, că în toate cele 17 unități verificate a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea procedurilor de rechemare de pe piață a ouălor de consum.

Potrivit ordinului emis de ANSA, metronidazolul este o substanță neautorizată pentru animalele destinate consumului uman, iar utilizarea acesteia este calificată drept tratament ilegal. „Substanța metronidazol este calificată ca substanță neautorizată la animalele destinate consumului uman, iar tratamentul animalelor/păsărilor cu această substanță este considerat tratament ilegal", se menționează în document.

ANSA precizează că rezultatele pozitive au fost confirmate prin buletine de analiză emise de laboratoare acreditate, inclusiv de Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din București. Controalele au arătat că, în unele exploatații avicole, au fost utilizate furaje importate din Ucraina, care conțineau substanța interzisă.

„Conform buletinelor de analiză, se confirmă prezența substanței interzise metronidazol în serul sanguin al păsărilor, precum și în probele de furaj și ouă", arată ANSA. În ordin se menționează că utilizarea furajelor contaminate ar conduce inevitabil la transferul substanței în produsele de origine animală, cu impact direct asupra sănătății consumatorilor și asupra exporturilor.

„Utilizarea furajelor contaminate ar compromite siguranța consumatorilor și ar putea duce la interdicția exportului de produse de origine animală", avertizează autoritatea. ANSA precizează că măsura suspendării importurilor este fundamentată pe principiul precauției, fiind aplicată pentru a preveni contaminarea întregului lanț alimentar avicol din Republica Moldova.

„Prezența metronidazolului constituie un risc direct pentru sănătatea publică, care nu poate fi înlăturat prin alte măsuri mai blânde", se arată în document. Potrivit ordinului, suspendarea importurilor va fi revizuită în funcție de răspunsul oficial al autorității sanitar-veterinare competente din Ucraina, inclusiv de măsurile aplicate și garanțiile oferite.