Proiect în Parlament pentru legalizarea și taxarea prostituției
Postat la: 12.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un proiect depus în Parlament de către deputatul PNL, Ion Iordache, prevede legalizarea și impozitarea prostituției. Proiectul de lege este semnat de mai mulți deputați și are drept scop protejarea lucrătoarelor sexuale prin controale sanitare, proiecție juridică și scoaterea de sub influența așa numitor "pești".
De asemenea, această activitate ar urma să fie taxată de către stat și astfel s-ar reveni la situația anterioară anului 1949. Înainte de venirea la putere a comunismului, în România funcționau "casele de toleranță", iar lucrătoarele sexuale erau obligate să aibă analizele medicale la zi, dar și un carnet în care erau trecuți clienții pe baza căruia aceștia erau contactați în cazul în care exista riscul să fi contactat o boală cu transmitere sexuală.
"Am inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră": fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane.
Am ales reglementarea în locul ipocriziei.
Mulți vor spune că există „alte priorități". Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră.
Legea propune un control riguros, nu o promovare a activității:
-Sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor.
-Lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea.
- Protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult.
-Siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate.
State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor.
Le mulțumesc colegilor care au înțeles necesitatea reglementării și importanța demersului fiind inițiatori alaturi de mine. Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului și controlul în locul indiferenței.", scrie deputatul Ion Iordache.
Un scurt istoric al prostituției în România
1. Perioada Fanariotă și Primele Reglementări (Sec. XVIII - XIX)
În această perioadă, fenomenul era privit mai degrabă prin prisma ordinii publice și a sănătății. Primele măsuri administrative apar în „Condica Criminalicească" (1822) și în Regulamentele Organice. Statul a început să impună examinări medicale periodice pentru a preveni răspândirea bolilor venerice, o preocupare constantă a autorităților vremii.
2. „Epoca de Aur" a Reglementării (1859 - 1949)
Aceasta este perioada în care prostituția a fost legală și strict supravegheată, atingând apogeul în perioada interbelică, când Bucureștiul era supranumit „Micul Paris".
Regulamentul din 1859: Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, apare primul regulament modern de „femei publice". Acestea trebuiau să fie înregistrate în registre speciale și să dețină o „condicuță" în care se notau vizele medicale obligatorii.
Casele de Toleranță: Localizate în zone celebre precum Crucea de Piatră din București, aceste stabilimente plăteau taxe statului. Prostituția era considerată un „rău necesar" care trebuia izolat și controlat medical pentru a proteja restul societății.
Regimul juridic: În această perioadă, prostituția nu era o infracțiune, ci o activitate profesională reglementată administrativ.
3. Perioada Comunistă: Prohibiție și Marginalizare (1949 - 1989)
Odată cu instaurarea regimului comunist, viziunea s-a schimbat radical. Ideologia oficială susținea că prostituția este un viciu al capitalismului care va dispărea în „noua societate".
Decretul 102/1949: Casele de toleranță au fost închise oficial, iar prostituția a devenit ilegală. Zona Crucea de Piatră a fost demolată simbolic.
Reeducarea: Femeile prinse practicând prostituția erau trimise în lagăre de muncă sau închisoare sub acuzația de „parazitism social".
Realitatea subterană: În ciuda interdicțiilor, fenomenul a continuat să existe în jurul marilor hoteluri internaționale (Intercontinental, Athénée Palace), fiind adesea monitorizat sau chiar controlat de Securitate pentru obținerea de informații despre străini.
4. Perioada Post-Comunistă (1990 - Prezent)
După 1990, legislația a trecut prin mai multe modificări importante:
Codul Penal din 1968 (menținut până în 2014): Prostituția a rămas infracțiune pedepsită cu închisoare sau amendă.
Dezincriminarea (Noul Cod Penal, 2014): O schimbare majoră a avut loc în 2014. Prostituția nu mai este o infracțiune în România, fiind scoasă din sfera penală. În schimb, practicarea ei este considerată contravenție și se sancționează doar cu amendă.
Proxenetismul: Deși prostituția individuală nu mai este infracțiune, proxenetismul (obținerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către o altă persoană) rămâne o infracțiune gravă, pedepsită cu închisoare conform Art. 213 din Codul Penal.
