Donald Trump vrea să pună un șef de la BlackRock pentru funcția de președinte al Federal Reserve

Președintele Donald Trump îl va intervieva săptămâna aceasta pe Rick Rieder, Chief Investment Officer (CIO) al Global Fixed Income Blackrock (Director de Investiții pentru Venit Fix la nivel global), pentru a fi posibilul viitor președinte al Rezervei Federale.

Interviul cu Rieder va avea loc joi la Casa Albă. La acesta vor participa Trump, șefa de cabinet Susie Wiles, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și adjunctul șefului de cabinet Dan Scavino. Acesta va fi al patrulea și ultimul interviu cu un candidat pentru înlocuirea președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, au declarat sursele. Mandatul lui Powell în funcția de președinte se încheie pe 15 mai. El a fost nominalizat de Trump pentru a conduce Fed în 2017 și confirmat în 2018.

Pe lângă Rieder, lista finaliștilor include pe fostul guvernator al Consiliului Rezervei Federale Kevin Warsh, directorul Consiliului Economic Național Kevin Hassett și guvernatorul Consiliului Rezervei Federale Christopher Waller. Trump spune că va face selecția în ianuarie. Dacă președintele alege pe cineva care nu face parte în prezent din Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale, acea persoană va trebui să ocupe un loc vacant.

Mandatul guvernatorului Fed, Stephen Miran, expiră pe 31 ianuarie, ceea ce i-ar oferi președintelui oportunitatea de care are nevoie. Miran a depus jurământul în septembrie, ocupând locul lăsat vacant de Adriana Kugler după demisia acesteia. El a cerut în mod frecvent reduceri mai agresive ale ratei dobânzii. „Cred că politica este în mod clar restrictivă și frânează economia", a declarat Miran în cadrul unui interviu acordat săptămâna trecută. „Cred că reduceri de peste 100 de puncte de bază vor fi justificate în acest an", a spus el.