Andrei Caramitru, pus la punct de un preot din Anglia: Securistii din USR-PLUS si Fecioara Maria

Preotul si scriitorul Ioan-Florin Florescu ii explica lui Andrei Caramitru la ce isi expune partidul prin atacurile la Biserica Ortodoxa Romana. Ioan-Florin Florescu realizeaza o extraordinara exegeza pe protocolul aliantei USR-PLUS, rezultand un excelent text cu parfum de pamflet.

„D-l Andrei Caramitru este tot mai zguduit de crize religioase, ceea ce poate fi un lucru bun cata vreme nu da in fanatism. Sper ca nu stie sa piloteze avioane de linie. Ultima data i-a cerut d-lui Adrian Papahagi sa-i explice cum se poate vorbi despre fecioria Mariei, de vreme ce «in Biblie scrie clar ca Iisus a avut 4 frati si 2 surori». Dar, precizeaza D-sa, care nu e deloc un elev comod pentru profesor, «sa ne explice dl. Papahagi cum vine chestia asta[,] doar din texte biblice[,] nu din interpretari umane de dupa». Cum d-l profesor Papahagi n-are chef sa-i raspunda, ma ofer eu sa-l ajut pe d-l Caramitru.

Domnule Caramitru, dvs. puneti o problema de exegeza biblica, dar pretindeti rezolvarea ei fara instrumente exegetice. E ca si cum ati citi pe eticheta unui produs «contine struguri, zahar si apa» si ati vrea sa aflati numai pe baza de text daca e sirop sau vin, fara sa mai examinati alte informatii si fara sa deschideti sticla. Dar sa lasam bautura. Mai pe intelesul dvs., sa luam o bucata de text, de exemplu un fragment din protocolul Aliantei USR-PLUS, asa cum a scapat la un moment dat pe internet - «Nu vor putea fi desemnate drept candidati ai Aliantei persoane care au avut calitatea de lucratori activi sau colaboratori ai Securitatii sau [care], majore fiind, au semnat un angajament cu Securitatea inainte de 1990» . Daca eu as citi acest text asa cum cititi dvs. Biblia, interpretarea sa literala ar fi aceasta - Alianta USR-PLUS promoveaza odrasle de securisti care au semnat angajamente cu Securitatea inca de cand erau in liceu.

Dvs. o sa va indignati pe buna dreptate si o sa-mi aratati un alt text din protocolul Aliantei, din care a fost eliminata precizarea «majore fiind» (adica, dintr-odata, o sa faceti cu mine exegeza). Eu am sa va raspund in stilul dvs.: nu ma intereseaza alte texte. Dvs. trebuie sa-mi explicati ce-ati vrut sa spuneti in fragmentul citat de mine. O sa-mi amintiti precizarile facute ulterior de d-l Dan Barna, numai ca iarasi va raspund cu cuvintele dvs.: nu ma intereseaza nici «interpretarile umane de dupa». Ce ati scris, ati scris. «Scrie clar» (cum va place dvs.): Alianta este dispusa sa promoveze in functii politice fosti turnatori la Securitate. Ba chiar as putea sa adaug - nu e nimic de mirare ca USR-PLUS sprijina candidaturile unor odrasle de securisti, stiut fiind ca securistii s-au infiltrat in toate partidele din Romania, asadar si in alianta politica din care faceti parte. Este rationamentul prin analogie de care va folositi si dvs. cand spuneti ca religiile pagane aveau zeitati feminine, ca urmare si crestinismul trebuia sa aiba o divinitate similara.

Poate ca acum, la sfarsitul acestui exercitiu, o sa intelegeti mai bine importanta exegezei in interpretarea unui text. In dialogul nostru imaginar, v-am pus pe dvs. sa faceti exegeza, iar eu fac, de dragul discutiei, propaganda politica. In realitate, eu fac exegeza biblica de vreo 25 de ani, iar dvs. faceti propaganda antibisericeasca de cand un val politic v-a scos un pic pe creasta si va credeti spuma zilelor. Astazi, vorbiti impotriva Bisericii Ortodoxe cu argumentele mai degraba ale unui comisar bolsevic care citeaza din Zabavnaia Bibliia decat ale unui politician educat in Occident. Mai deunazi i-ati facut albie de porci pe ziaristii care va criticau. Maine, cine stie ce-o sa mai cititi pe wikipedia si o sa va enerveze penticostalii sau profesorii de sport (...)

Sunteti primul politician roman care trece in agenda de guvernare a unui partid «reformarea Bisericii Ortodoxe». Din acest moment, mi se pare absolut normal ca Biserica Ortodoxa sa se simta dezlegata in mod legitim de orice neutralitate politica fata de partidul/ alianta dvs. I-ati dat tot dreptul sa spuna in apararea ei, din toate amvoanele sale: votati politicieni care vor sa reformeze statul roman, nu cultul Fecioarei Maria!", mentioneaza preotul si scriitorul Ioan-Florin Florescu.

Ioan-Florin Florescu, nascut in 1970, a fost redactor la editura care avea sa-i publice peste ani cartea, Polirom. Cercetator stiintific in cadrul Universitatii Al. I. Cuza din Iasi, el a fost unul dintre coordonatorii traducerii „Septuagintei" in limba romana (2004-2011), coautor al volumului IX din editia critica a „Bibliei de la 1688" si autor al volumului „In multe chipuri de Scripturi. Studii de traductologie biblica romaneasca" (2015).