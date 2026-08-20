Apele Europei au ajuns la temperaturi fără precedent. Oamenii de știință avertizează: „Ne apropiem rapid de limitele biologice absolute"

Mările din jurul Europei se încălzesc până la niveluri care ar fi fost aproape imposibil de atins în lipsa schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Cercetătorii avertizează că efectele pot merge mult dincolo de mediul marin, amenințând ecosistemele, comunitățile de coastă și favorizând apariția unor fenomene meteorologice extreme, relatează Reuters.

Căldura extremă care a afectat numeroase state europene în această vară s-a manifestat puternic și în mări.

În luna iulie, temperatura medie a Mării Mediterane a urcat la 27 de grade Celsius, stabilind un record pentru această lună.

La începutul lui august, situația a fost și mai spectaculoasă în apropierea insulei Mallorca, unde o geamandură a măsurat o temperatură a apei de 33 de grade Celsius.

O analiză realizată de World Weather Attribution (WWA) arată că schimbările climatice generate de activitatea umană au adăugat aproximativ 2 grade Celsius temperaturii apelor Mediteranei și circa 1,4 grade Celsius mărilor din vestul Europei.

Creșterea temperaturilor poate transforma profund mediul marin, dar consecințele ar putea fi resimțite și de oamenii care trăiesc în apropierea coastelor.

"Acest fenomen are potenţialul de a remodela complet ecosistemele de care depind comunităţile de coastă pentru hrană şi venituri, precum şi de a genera fenomene meteorologice extreme şi dăunătoare pe uscat", a declarat Claire Bergin, climatolog la Universitatea Maynooth din Irlanda şi coautoare a studiului.

Potrivit cercetătorilor, temperaturile maxime măsurate anul acesta în estul și vestul Mediteranei, în Golful Biscaya și în apropierea coastelor Peninsulei Iberice ar fi fost "practic imposibile" fără influența schimbărilor climatice provocate de om.

Situația este neobișnuită și în Marea Celtică, între Marea Britanie și Irlanda. Într-un climat care nu ar fi fost afectat de încălzirea produsă de activitatea umană, temperaturile extreme observate aici ar fi avut probabilitatea să apară doar o dată într-un secol.

Efectele temperaturilor ridicate ale apei nu rămân limitate la mare. O cantitate mai mare de căldură în apă poate crește umiditatea și temperaturile din timpul nopții în regiunile de coastă și poate furniza energie suplimentară furtunilor puternice care se formează ulterior.

La baza tendinței de încălzire se află emisiile de gaze cu efect de seră, generate în principal prin arderea combustibililor fosili.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, temperatura medie globală a ajuns cu aproximativ 1,4 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustrială.

În aceste condiții, sistemele atmosferice de înaltă presiune asociate valurilor de căldură pornesc deja de la un nivel termic mai ridicat și pot produce temperaturi extreme și mai mari.

Schimbările bruște ale temperaturii apei reprezintă un pericol direct pentru biodiversitate. Unele specii, inclusiv coralii, pot suferi episoade de mortalitate în masă, în timp ce perturbarea surselor de hrană poate afecta păsările și mamiferele marine și poate declanșa efecte în cascadă în întregul ecosistem.

Unele viețuitoare încearcă să se adapteze prin deplasarea către nord, unde găsesc ape mai reci. Această soluție nu este însă disponibilă tuturor speciilor.

"Ne apropiem rapid de limitele biologice absolute de adaptare pentru multe specii", a avertizat John Bruno, ecolog marin la Universitatea din Carolina de Nord.

Amploarea fenomenului este evidențiată de datele WWA. Aproximativ 90% din suprafața Golfului Biscaya și 80% din vestul Mării Mediterane au fost afectate anul acesta de condiții specifice unui val de căldură marină.

În absența încălzirii globale, proporția ar fi fost de aproximativ 40%, potrivit analizei.