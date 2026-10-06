Ministerul Energiei: Urmează o iarnă și o primăvară cu prețuri enorme la electricitate
Postat la: 06.10.2026 |
Sistemul Energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se aşteptau foarte mulţi, însă trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate, a declarat, marţi, la un eveniment de specialitate, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
"Încă avem Reactoarele 1 şi 2, de la Cernavodă închise şi nu avem o perspectivă clară de redeschidere. Cel puţin pe următoarele zece zile prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungeşte o situaţie care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a creşte preţul la electricitate în lunile următoare şi care, evident, se adaugă în situaţii generale din Europa, ce arată preţul foarte ridicat la gaze.
Săptămâna trecută când am fost la Reuniunea Informală a miniştrilor Energiei, am reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcţia definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se aşteptau foarte mulţi", a spus Buşoi.
Demnitarul a menţionat, totodată, că întreaga discuţie este "cum depăşim această criză şi cum reuşim să generăm preţuri mai stabile pentru măcar marii consumatori industriali, energo-intensivi şi marii furnizori".
"Am finalizat cu succes PNRR-ul. Vorbim de peste 800 milioane de euro care au fost absorbiţi de sistemul energetic. Nu e o sumă mare dacă vorbim de peste zece miliarde, cât a însemnat tot PNRR-ul, dar este o sumă semnificativă care a cofinanţat capacităţi de producţie din surse regenerabile, capacităţi de stocare în baterii, două CET-uri - la Arad şi Constanţa - care aduc un aport de electricitate, dar rezolvă şi termoficarea în aceste două importante municipii, patru capacităţi de producţie de hidrogen. (...)
Suntem pe finalul implementării Fondului de Modernizare ca şi timing, să spunem, 2020-2030. Suntem în 2026, iar dintre cele 12 miliarde, avem în jur de 10 miliarde deja angajate în diverse proiecte (...) În opinia mea, ar trebui să fie focus şi pentru următorul cadru financiar multianual, viitorul Politicii de Coeziune şi ceea ce România va putea să investească în energie dintre cele 60 sau poate 65 de miliarde din perioada 2028-2034. Digitalizarea, soluţiile cyber, continuarea proiectelor de tip CfD (Contracte pentru Diferenţă, n.r.) pentru energiile regenerabile vor fi alte direcţii de acţiune", a susţinut Cristian Buşoi.
Decidenţi din domeniul energiei vor dezbate, marţi, pe marginea unor subiecte precum investiţii, oportunităţi şi competitivitate, în cadrul unei conferinţe de specialitate, organizată de publicaţia InvesTenergy, sub patronajul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Fostul șef al serviciilor secrete germane August Hanning a fost arestat pentru spionaj și activitate ca agent al serviciilor externe
Poliția l-a arestat pe fostul șef al agenției de informații externe BND din Germania, August Hanning, sub suspiciunea de ...
-
WhatsApp începe să blocheze autentificarea pe unele telefoane Android și iOS. Care este motivul
WhatsApp a inceput sa restricționeze accesul pe telefoanele care folosesc versiuni prea vechi de Android sau iOS. Schimb ...
-
Dovada clară că femeile simt durerea diferit de bărbați și în locuri diferite. Studiul s-a efectuat în 118 țări și rezultatele sunt evidente
Femeile raporteaza un nivel mai ridicat al durerii fizice decat barbații in principalele regiuni ale corpului, arata rez ...
-
Cartea "Apocalipsa", cea mai valoroasă carte din lume, a fost furată: Are peste 150 de kilograme și este un exemplar unic
Cartea „Apocalipsa" de Joseph Forêt, a carei coperta a fost realizata de Salvador Dalí, a fost furata ...
-
Miza "Coridorului Vertical": De ce nu vrea România să devină hub american de gaze pentru Europa
Romania poate juca doua roluri in noua piața a gazelor din regiune: sa transporte gazul american venit prin Grecia și, i ...
-
Noi date despre zborul Flydubai: Trump vrea sa inducă opinia publică internațională în eroare dând vina pe Iran: "Așa cred eu!"
Autoritațile israeliene cred din ce in ce mai mult ca pilotul care a fost acuzat de incercarea de a prabuși un avion de ...
-
Când doi oameni încearcă ceva nou: descoperă ce merită stabilit dinainte
Îți place ideea unui accesoriu sexual purtat discret, dar fantezia se intrerupe uneori la intrebari foarte practic ...
-
Statul care a închis 670 de bănci într-un an, pentru a-și consolida sistemul financiar. Avertismentul agențiilor de rating
China iși accelereaza reforma sectorului bancar, inchizand 670 de instituții de credit mici și rurale, considerate cele ...
-
Un scenariu climatic care îngrijorează Europa. Ce s-ar întâmpla dacă circulația marilor curenți ai Atlanticului ar încetini dramatic
Europa incepe sa se pregateasca pentru un scenariu climatic considerat pana de curand indepartat: o incetinire severa a ...
-
Câmpul magnetic al Pământului ar putea influența cât de repede îmbătrânim, sugerează un nou studiu
Conform cercetarilor efectuate de catre oamenii de știința de la Universitatea din Nottingham, protejarea de efectele ca ...
-
Cum atrăgeau frații Tate femei în România: Detalii explozive din acuzațiile oficiale ale autorităților britanice
Autoritațile britanice ii acuza pe frații Tate ca foloseau metoda „loverboy" pentru a atrage femei in Romania, und ...
-
Scenariul care sperie guvernele europene: Un coșmar climatic se conturează în Atlantic și ar putea ar perturba radical viața pe continentul nostru
O schimbare uriașa in adancurile oceanului ar putea perturba radical viața pe continentul european, la o scara greu de c ...
-
Suntem ascultați de AI zi si noapte. Cât de private mai sunt discuțiile oamenilor și unde ajunge toată informația
Tot mai multe dispozitive folosesc inteligența artificiala pentru a asculta conversațiile utilizatorilor, a le organiza ...
-
Fizicianul de top care a prevestit Sfârșitul Lumii spunea acum 66 de ani că Apocalipsa va începe luna viitoare într-o zi cu ghinion: vineri 13 noiembrie 2026
În 1960, revista științifica Science a publicat un articol care a speriat pe toata lumea. Titlu acestuia: „A ...
-
Un instalator polonez ar putea fi cel mai mare criminal în serie din Europa. E acuzat că a ucis șase femei în vârstă, dar numărul poate crește exponențial
Un instalator din Varșovia, acuzat ca a ucis șase femei in varsta, este in centrul unei anchete care s-ar putea extinde ...
-
Românii se tem că nu-și vor mai permite să plătească utilitățile și serviciile medicale. Cât de pesimiști sunt oamenii cu privire la viitor
Potrivit datelor Eurobarometrului privind percepția europenilor asupra economiei, analizate de Monitorul Social, un proi ...
-
O mega-furtună magnetică a lovit Pământul. Oamenii se vor confrunta cu stări de rău câteva zile
Daca te simți mai obosit ca de obicei sau te doare capul fara un motiv anume, sa știi ca nu este de vina doar inceputul ...
-
Ce ideologie politică preferă oamenii cu inteligența scăzută. Concluzia unui studiu american
Ideologia politica preferata a oamenilor cu inteligența scazuta este naționalismul creștin. Rezultatul a fost obținut in ...
-
Procurorul General al Floridei dă în judecată Pfizer și pe CEO-ul acesteia pentru afirmațiile legate de vaccinul COVID-19
Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a intentat joi un proces impotriva Pfizer (PFE.N) și a CEO-ului sau, Alb ...
-
Noutati din transumanism: Mini-creiere "în farfurie" dezvoltă de la sine structuri asemănătoare ochilor
Benjamin deține un masterat in antropologie de la University College London și a lucrat anterior in domeniile neuroștiin ...
-
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Bolile cardiovasculare (BCV) nu se anunța intotdeauna printr-o durere puternica in piept, iar uneori primul semnal pe ca ...
-
Un român a pornit într-o cursă nebunească prin Italia: a furat mai multe mașini, printre care și un BMW, a atacat două femei și a lovit un polițist
Un roman a fost identificat de polițiștii italieni dupa o serie de jafuri și agresiuni comise in nordul țarii. În ...
-
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Rusia a avertizat Statele Unite ca ar putea izbucni un „razboi spațial la scara larga" și ca Moscova ar putea dobo ...
-
Scene uluitoare la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie în tribune, la un meci de handbal junioare
„Constantin Jude" din Timișoara, ieri (duminica, 4 octombrie), mai mulți suporteri-parinți s-au incaierat in tribu ...
-
Navă lovită de drone, scufundată în Marea Neagră. Două persoane au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați. Răniții, transportați cu elicopterul
O nava turceasca incarcata cu cereale a fost lovita de o drona in Marea Neagra, in zona din sud-estul Platformei Pescaru ...
-
Ciuma din Siberia se extine și poate fi începutul unei noi pandemii: O uzină din Irkutsk impune masca, spitalele intră în carantină
Situația sanitara din regiunea Irkutsk, Siberia, este invaluita in incertitudine dupa moartea unei angajate a unui labor ...
-
România va trece la ora de iarnă mult mai devreme decât anul trecut pentru că 2026 are o particularitate ciudată. În 2027 va fi invers!
Romania va reveni in aceasta toamna la ora standard, iar schimbarea vine intr-un an cu o particularitate rara de calenda ...
-
S-a mai întâmplat cu 1000 de ani înainte de rugaciunea lui Iisus din Grădina Ghetsimani. Ce-a pățit Regele David?
În noaptea dinaintea morții Sale, Iisus a intrat in gradina Ghetsimani și S-a rugat in așa chin, incat sudoarea Lu ...
-
Trei frați au construit un imperiu media bazat pe AI cumpărând site-uri legitime și transformându-le în ferme de conținut zombie cu 50 de milioane de vizualizări lunar
Brown Brothers Media este cea mai mare companie media despre care nu ați auzit niciodata - bazata pe IA, scriitori falși ...
-
Risc major pentru omenire - Peste o treime din populația lumii este expusă la niveluri periculoase de poluare cu ozon
Valurile de caldura și incendiile forestiere, combinate cu emisiile generate de activitatea umana, au expus in acest an ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu