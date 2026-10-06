Câmpul magnetic al Pământului ar putea influența cât de repede îmbătrânim, sugerează un nou studiu

Conform cercetărilor efectuate de către oamenii de știință de la Universitatea din Nottingham, protejarea de efectele câmpului magnetic al Pământului ar putea crește speranța de viață cu până la 20%.

Însă, evitarea efectelor sale nu este la fel de simplă ca a păși în interior: câmpul magnetic al Pământului trece prin clădiri - și prin corpurile noastre. „Ne trăim întreaga viață în câmpul magnetic al Pământului", a spus prof. Lisa Chakrabarti, care a condus studiul. „Trece prin corpurile noastre, prin celulele noastre și prin fiecare organism viu de pe planetă, totuși știm surprinzător de puțin despre dacă și cum această forță invizibilă afectează modul în care funcționează celulele noastre."

Pentru a investiga acest lucru, cercetătorii au ținut câteva muște de fructe într-un scut magnetic (o cutie din nichel-fier care blochează aproape tot câmpul magnetic al Pământului) și le-au comparat cu muștele ținute afară. Deoarece cercetările anterioare sugerează că câmpurile magnetice pot afecta mitocondriile - structurile mici care furnizează celulelor energie - au testat două tipuri de muște: cele sănătoase și altele cu un gen defectuos numit Pink1, care le face mitocondriile să nu funcționeze corect.

Rezultatele au fost remarcabile. Fluturii Pink1 au trăit cu aproximativ 20% mai mult în interiorul scutului, deși capacitatea lor de a se mișca și de a urca a scăzut. Fluturii sănătoși, între timp, au devenit mai buni cățărători atunci când au fost protejați de câmpul magnetic al Pământului, dar nu au trăit mai mult. Constatările sugerează că câmpul magnetic al Pământului ar putea juca un rol în îmbătrânire, dar efectele sale ar putea depinde de sănătatea mitocondriilor unui organism.

Exact motivul rămâne neclar, iar cercetătorii avertizează că este nevoie de mult mai multă muncă pentru a stabili dacă ceva similar se întâmplă și la oameni. Câmpul magnetic al Pământului este generat în mare parte de fierul topit care se mișcă în jurul nucleului exterior al planetei. Acest magnetism se extinde departe în spațiu, unde ajută la devierea vântului solar - un flux de particule încărcate de la Soare - precum și a radiației dăunătoare.

Se crede că acest scut protector a jucat un rol important în făcerea Pământului ospitalier pentru viață. Oamenii de știință știu deja că unele animale, inclusiv păsările migratoare, pot detecta câmpul magnetic al Pământului și îl folosesc pentru a naviga. Dar se știe mult mai puțin dacă această forță omniprezentă afectează și procesele de bază care au loc în interiorul celulelor.

„Cercetările în acest domeniu sunt rare, concentrându-se în principal pe modul în care animalele migratoare percep câmpurile magnetice", a declarat candidatul la doctorat Jacob Reed, co-autor al studiului. „Cu toate acestea, știm încă foarte puțin despre de ce toate organismele vii au nevoie sau nu de un câmp magnetic pentru a funcționa normal în primul rând."

Înțelegerea modului în care câmpul magnetic al Pământului afectează ființele vii ar putea fi deosebit de importantă pe măsură ce astronauții petrec mai mult timp departe de planeta noastră. Exploratorii care călătoresc pe Lună sau pe Marte, de exemplu, ar petrece perioade prelungite dincolo de câmpul magnetic protector al Pământului, expunându-și corpurile la un mediu magnetic foarte diferit de cel în care a evoluat viața. Noua cercetare a fost publicată în revista Aging.