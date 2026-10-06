Statul care a închis 670 de bănci într-un an, pentru a-și consolida sistemul financiar. Avertismentul agențiilor de rating
Postat la: 06.10.2026 |
China își accelerează reforma sectorului bancar, închizând 670 de instituții de credit mici și rurale, considerate cele mai vulnerabile din sistem. Măsura vine pe fondul deteriorării calității activelor, al creșterii creditelor neperformante și al încetinirii economiei, în timp ce autoritățile încearcă să construiască un sector bancar mai solid și mai bine supravegheat.
Autoritățile chineze au intensificat fuziunile și dizolvările instituțiilor mai mici pentru a crea un număr mai redus de bănci, dar cu dimensiuni mai mari și o capitalizare mai solidă, potrivit unei analize Fitch Ratings.
Băncile comerciale mici și rurale "rămân cea mai slabă parte a sistemului" financiar chinez, a avertizat agenția de rating, invocând calitatea redusă a activelor, nivelurile scăzute de capitalizare și deficiențele de guvernanță, în special în regiunile mai puțin dezvoltate.
Randamentul activelor băncilor rurale a scăzut la 0,45% în prima jumătate a acestui an, de la 0,56% în 2021. În același timp, ponderea creditelor neperformante a urcat la 2,8%, aproape dublu față de media de 1,5% a sectorului bancar.
Vulnerabilitatea acestor instituții este amplificată de expunerea mai ridicată la companii mici, dezvoltatori imobiliari și vehiculele de finanțare ale administrațiilor locale, segmente afectate de încetinirea economiei chineze.
Procesul de consolidare urmărește să îmbunătățească supravegherea, să reducă posibilitățile de arbitraj de reglementare și să crească transparența. Fitch consideră însă că problemele băncilor mici prezintă un risc limitat de contagiune la nivelul întregului sistem financiar, deoarece activitatea acestora este în mare parte locală, iar expunerea lor față de alte bănci este redusă.
Agenția estimează că restructurarea ar putea modifica în timp concurența dintre creditorii de dimensiuni mici, dar avertizează că vulnerabilitățile structurale ale acestora ar putea persista pe termen scurt.
Consolidarea sectorului bancar are loc pe fondul semnalelor de slăbiciune din a doua economie a lumii. Produsul intern brut al Chinei a crescut cu 4,3% în trimestrul al doilea, cel mai lent ritm de după 2022.
Profiturile companiilor industriale au avansat cu 4,2% în august față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând cea mai slabă creștere înregistrată de la începutul acestui an.
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