Noi date despre zborul Flydubai: Trump vrea sa inducă opinia publică internațională în eroare dând vina pe Iran: "Așa cred eu!"

Autoritățile israeliene cred din ce în ce mai mult că pilotul care a fost acuzat de încercarea de a prăbuși un avion de pasageri Flydubai a acționat singur, chiar dacă președintele american Donald Trump continuă să sugereze că Iranul ar putea fi responsabil de atac.

Întrebat dacă crede că Iranul este responsabil, Trump a spus: „Cred că da. Eu personal cred." Anterior, el a sugerat o posibilă legătură iraniană bazată pe informații pe care a spus că le-a auzit, dar nu a prezentat dovezi publice. Între timp, investigatorii israelieni nu au reușit să stabilească o legătură iraniană sau cu alte organizații în cazul suspectului Hamam al-Hammami.

Comentariile au venit la câteva ore după ce autoritățile israeliene au autorizat publicarea informației că anchetatorii de la agenția de securitate internă Shin Bet călătoriseră în Emiratele Arabe Unite și participau la interogarea lui al-Hammami.

Al-Hammami este acuzat că l-a atacat pe căpitanul zborului FZ1073 Flydubai cu o toporișcă de urgență și a încercat să preia controlul zborului Dubai-Tel Aviv pe 30 septembrie. Pasagerii au intervenit după ce căpitanul rănit a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj, iar aeronava a aterizat în siguranță în Tabuk, Arabia Saudită. EAU a descris incidentul ca un atac terorist.

Atacul a intensificat examinarea sistemului Israelului pentru securizarea companiilor aeriene străine și verificarea echipajelor care zboară în țară. Au apărut și noi întrebări cu privire la posibilele conflicte de interese implicând figuri de rang înalt responsabile de securitatea aviației la Ministerul Transporturilor.

După ce Haaretz a raportat că Avraham „Avri" Cohen, șeful Diviziei de Securitate, Urgență și Cibernetică a ministerului, a avut un al doilea loc de muncă în securitate privată timp de opt ani fără o autorizație finală, o altă figură de rang înalt din aparatul de securitate aviatică al ministerului a fost supusă unei examinări.

Dvir Rubinstein, unul dintre fondatori și actualul director al Centrului de Operațiuni pentru Securitatea Aeriană al ministerului, cunoscut sub acronimul său ebraic MAMLAT, nu este funcționar public. El oferă servicii Ministerului Transporturilor ca antreprenor extern, în timp ce deține și o companie privată care oferă servicii de consultanță și formare pentru companiile aeriene, inclusiv flydubai și Emirates.

Această aranjare înseamnă că Rubinstein a primit plată privată de la flydubai în timp ce deține un rol central în sistemul israelian responsabil cu gestionarea problemelor de securitate legate de companiile aeriene străine, inclusiv flydubai.

MAMLAT servește ca centru operațional al Ministerului Transporturilor pentru securitatea aviatică și ocupă o poziție cheie în mecanismul prin care Israelul aprobă și supraveghează aranjamentele de securitate pentru companiile aeriene străine care operează zboruri către țară. Colaborează regulat cu companiile aeriene și agențiile guvernamentale din Israel și din străinătate.

Ca parte a rolului său, Rubinstein este responsabil de aprobările și permisele de securitate necesare companiilor aeriene și zborurilor care doresc să intre în Israel, atât în avans, cât și în timp real. Aceasta îl face unul dintre principalii oficiali care mențin contact direct cu companiile aeriene străine și se ocupă de problemele de securitate legate de operațiunile lor în Israel.

Aranjamentul a creat o situație în care un oficial responsabil prin MAMLAT pentru problemele de securitate legate de companiile aeriene străine menține, de asemenea, relații de afaceri private cu companiile aeriene care se încadrează în sfera sa profesională de responsabilitate.

Ministerul Transporturilor a declarat că activitățile externe ale lui Rubinstein au fost autorizate corespunzător și desfășurate în afara orelor în care prestează servicii pentru minister. Ministerul nu a răspuns încă în mod specific la întrebările referitoare la activitatea sa privată pentru companiile aeriene care se încadrează în responsabilitățile sale profesionale sau la implicațiile acelor relații pentru rolul său în MAMLAT.

Încercarea de preluare a zborului flydubai a expus ceea ce oficialii și recenziile guvernamentale anterioare au descris ca fiind o problemă structurală mai largă în sistemul de securitate al Israelului pentru aviația străină, mai degrabă decât o eșec izolat.

În centrul disputei se află o poziție care a devenit din ce în ce mai înrădăcinată printre profesioniștii Ministerului Transporturilor: Divizia de Securitate, Urgență și Cibernetică a ministerului nu dispune de capabilitățile de informații, resursele sau instrumentele necesare pentru a-și asuma responsabilitatea pentru securitatea zborurilor internaționale care intră în Israel.

Aceste preocupări există înainte de actualul guvern. În timpul mandatului fostului ministru al transporturilor Merav Michaeli și al fostului director general al ministerului Michal Frank, profesioniștii ministerului au ridicat oficial problema. Frank a avut cel puțin trei întâlniri dedicate cu Consiliul de Securitate Națională în care Israelul i-a permis să ajungă în cabina de pilotaj în primul rând.

Consiliul Național de Securitate a continuat să se opună schimbării aranjamentului, însă disputa interagenții a persistat. Deciziile guvernamentale menite să clarifice împărțirea responsabilităților și să stabilească un organism central de coordonare nu au fost implementate timp de doi ani.

În timp ce agențiile guvernamentale se certau pe tema jurisdicției, aviația și securitatea cibernetică au fost identificate ca fiind printre cele mai expuse domenii din sistemul de securitate, conform oficialilor familiarizați cu discuțiile. Problemele organizaționale s-au extins și în cadrul diviziei de securitate a Ministerului Transporturilor.

Au apărut întrebări cu privire la angajarea externă a lui Cohen în securitate privată în timp ce conducea divizia responsabilă cu protejarea infrastructurii naționale de transport. Un aranjament care îi permitea să desfășoare lucrări externe a întâmpinat rezistență sub conducerea lui Michaeli și a ridicat întrebări despre posibile conflicte de interese și priorități. A ieșit la iveală luni că procesul de aprobat nu fusese niciodată finalizat.

Îngrijorările legate de securitatea aviației internaționale au fost ridicate din nou după ce ministrul Transporturilor, Miri Regev, și directorul general al ministerului, Moshe Ben Zaken, au preluat funcțiile.

Oficialii profesioniști i-au spus lui Ben Zaken că divizia de securitate nu putea îndeplini misiunea în mod adecvat și au avertizat că situația reprezenta un risc real de securitate. Cu toate acestea, problema a fost suspendată, conform persoanelor familiarizate cu situația.

Un oficial familiarizat cu discuțiile a declarat că Ben Zaken a fost avertizat în mod repetat, dar nu a luat nicio măsură, descriind modul în care ministerul a gestionat problema ca parte a unei eșecuri profunde de management. O revizuire a calendarelor publice ale lui Regev din perioada 2023-2025 ridică, de asemenea, întrebări cu privire la prioritatea acordată problemei.

Calendarele au fost analizate ca parte a proiectului „Minister Meter" de către Shakuf, o organizație israeliană nonprofit de știri investigative axată pe transparența guvernamentală. Acestea arată o atenție extinsă acordată problemelor aviatice, inclusiv eforturi de a convinge companiile aeriene străine să reia serviciile către Israel, răspunsuri la anulările de zboruri, acorduri de aviație și întâlniri cu Autoritatea de Aviație Civilă.

Dar calendarele nu conțin nicio întâlnire dedicată în mod special examinării echipajelor de zbor străine sau lacunelor de securitate mai largi care înconjoară companiile aeriene străine. Această absență iese în evidență deoarece controlorul de stat a avertizat deja cu privire la slăbiciunile din sistem.

În mai 2024, biroul auditorului de stat Matanyahu Englman a publicat părțile publice ale unui audit clasificat care examina securitatea aviației civile internaționale. Revizuirea a acoperit aeronavele străine și private care intră în spațiul aerian israelian, precum și aviația israeliană în străinătate și zborurile care pleacă din Israel.

Comisarul a recomandat Consiliului de Securitate Națională să colaboreze cu ministerele Transporturilor și Finanțelor, Autoritatea de Aviație Civilă, Shin Bet și poliția pentru a efectua o revizuire cuprinzătoare a întregului sistem de securitate al aviației civile. De asemenea, a solicitat o reevaluare a deciziilor guvernamentale și ale cabinetului de securitate privind securitatea aviației, unele datând din anii 1970, și o responsabilitate și alocare mai clare a resurselor.

Calendarele lui Regev arată că ea a continuat să se întâlnească direct cu oficialii Autorității Aeronautice Civile în 2025. Întâlnirile au fost înregistrate pe 30 ianuarie, în zile consecutive pe 11 și 12 iunie cu participarea lui Ben Zaken și într-o conferință telefonică din 27 iunie care a implicat șefii Shin Bet și Autoritatea de Aviație Civilă.

În ciuda acestor întâlniri, nu a fost înregistrată nicio discuție dedicată privind lacuna de securitate a zborurilor internaționale, chiar dacă Cohen a trimis mai multe solicitări explicite pentru întâlniri urgente cu Regev și Ben Zaken pentru a discuta deficiențele.

Calendarele publice oferă doar o imagine parțială. Datele examinate acoperă perioada 2023-2025 și nu includ programul lui Regev din 2026. Așa cum este obișnuit cu calendarele publice ale miniștrilor, consultările sensibile de securitate, briefingurile de rutină și conversațiile informale pot să nu apară explicit sau pot fi listate sub titluri mai generale.

Calendarele oferă, de asemenea, o imagine mai amplă a modului în care Regev și-a alocat timpul în perioada de trei ani. Din 2023 până în 2025, a avut 160 de întâlniri cu lideri municipali din 40 de orașe și consilii locale. Conform analizei Shakuf, majoritatea erau asociați cu sau susținători ai partidului Likud al lui Regev.

În schimb, calendarele nu arată nicio întâlnire în acea perioadă cu primarul Tel Aviv-Jaffa, Ron Huldai, un critic proeminent al guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Aceste constatări nu stabilesc de la sine de ce anumite întâlniri au avut loc sau nu, iar calendarele publicate nu pot surprinde fiecare interacțiune.

Noua atenție acordată vine în contextul în care anchetatorii din mai multe țări încearcă să determine cum a fost permis lui al-Hammami să intre în cabina de pilotaj a unei aeronave cu destinația Tel Aviv, în ciuda semnelor de avertizare raportate în trecutul său. Agenția Associated Press a raportat că anterior fusese semnalat în Oman din cauza viziunilor sale extremiste și i s-a interzis să zboare acolo. Nicio organizație teroristă nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac, iar dovezile disponibile public nu au stabilit implicarea iraniană.

Prin urmare, cazul a deschis două investigații paralele pentru Israel: una pentru a stabili dacă al-Hammami a acționat complet pe cont propriu sau a avut sprijin extern și alta pentru a analiza modul în care sistemul de securitate destinat să protejeze zborurile externe către Israel i-a permis să ajungă în cabina de pilotaj în primul rând.