Întâlnire neașteptată în "sufrageria lui Trump". George Simion și Adrian Zuckerman la o cină la Mar-A-Lago în seara alegerilor!

La o zi de la alegerile americane de midterm, la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, Florida, s-a organizat o întâlnire între oamenii de afaceri români și americani, întâlnire la care au participat și reprezentanți ai președinției României, la nivel de consilieri prezidențiali.

Înainte cu o seară, însă, când alegerile erau în plină desfășurare, această sală, supranumită „Sufrageria lui Trump", a fost gazda unei întâlniri neașteptate, între George Simion, liderul AUR, și fostul ambasador al Americii în România, Adrian Zuckerman. Liderul AUR s-a aflat la masă împreună cu câțiva oameni de afaceri străini, miliardari care desfășoară operațiuni de business în mediul internațional.

În același timp, Adrian Zuckerman, însoțit de alți americani, era, de asemenea, la o cină de afaceri în apropierea lui Simion. Reacția lui Zuckerman, cunoscut ca fiind promotorul manipulărilor care așază suveraniștii români în siajul Rusiei și al lui Putin, a fost una pur și simplu de spaimă, probabil considerând că această întâlnire va fi prezentată ca una aranjată între liderul AUR și el, cerând imediat ca masa lui să fie mutată în cu totul altă parte a sălii, de frica unor posibile represalii.

Oamenii de afaceri miliardari alături de care s-a aflat la masă George Simion sunt membri ai Clubului privat Mar-a-Lago, proprietatea lui Donald Trump. Astfel, prezența liderului AUR în acel salon nu a fost una întâmplătoare, ci s-a produs în contextul relaționării sale cu membri importanți ai acestui club exclusivist. De altfel, Simion anuntase în România ca pe perioada alegerilor de midterm el va fi in SUA aproape de camarilla lui Trump.