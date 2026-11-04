Fiul de 11 ani al unui influencer cunoscut și-a cumpărat pistol online. Polițiștii au făcut percheziții în cadrul operațiunii JUPITER
Postat la: 04.11.2026 |
Polițiștii din Dâmbovița au făcut descinderi la locuința influencerului Iulian Demeter într-un dosar care vizează infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Ancheta a demarat după ce fiul de 11 ani al influencerului a comandat online un pistol pentru care este nevoie de autorizare.
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, în dimineața de 3 noiembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea unor procurori din cadrul Parchetelor pe lângă Judecătoriile Târgoviște, Răcari și Pucioasa, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița. În urma descinderii, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 7 arme neletale supuse autorizării, cu potențial letal, dintre care 5 puști și 2 pistoale", au transmis oficialii Poliției.
Ancheta poliției a demarat după ce fiul lui Iulian Demeter, care are 11 ani, a comandat online, din Cehia, un pistol airsoft pentru care este necesar permis de port-armă. Investigația se desfășoară in rem, vizând fapta, nu o persoană anume. Iulian Demeter nu a fost audiat în acest dosar, precizează sursele citate. Demeter nu a fost găsit acasă și va fi chemat ulterior la audieri. În urma verificărilor în dosarele investigate, polițiștii dâmbovițeni au aplicat două sancțiuni contravenționale și au dispus drept măsură complementară anularea dreptului de port-armă.
Percheziția la influencer face parte dintr-o operațiune de amploare. 10 percheziții au fost făcute în județul Dâmbovița, printre care una în locuința lui Iulian Demeter. Dosarul a fost deschis după ce au existat suspiciuni că mai multe persoane ar fi comandat arme din mediul online, de pe un site din Cehia. După ce polițiștii au verificat toate aceste date, ar fi descoperit că fiul de 11 ani al influencerului ar fi cumpărat o armă neletală, dar periculoasă, care nu ar fi fost deținută în mod legal.
Iulian Demeter era plecat din țară la momentul percheziției. El a declarat că nu știa că fiul lui a cumpărat o armă și că a verificat site-ul accesat de fiul lui și că a văzut că nu este nicio întrebare privind vârsta. „Este vorba despre un pistol comandat pe internet de către fiul meu. Este un pistol airsoft pentru tras la țintă. Am verificat site-ul de unde l-a luat, am văzut că nu se cere niciun document pentru a-l achiziționa. Am văzut că nu este întrebat nici măcar dacă este major la achiziția lui. Semnalez o problemă în sensul ăsta. Nu știam că a cumpărat pistolul, am aflat ulterior", a declarat Iulian Demeter.
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