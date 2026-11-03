Un metru a lipsit ca femeia de la volan să fie strivită: Un copac a căzut pe mașina care se afla în mers în centrul Bucureștiului

Un incident grav s-a petrecut pe Bulevardul Aviatorilor din București. Un copac s-a rupt și a căzut peste o mașină aflată în mers. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, dar se putea ajunge la o tragedie.

Copacul a avariat partea din spate a mașinii, iar șoferița a scăpat doar cu o sperietură foarte mare și cu mașina avariată. Dat fiind că greutatea copacului a distrus partea din spate a mașinii, dacă acesta ar fi picat în partea din față se putea ajunge la o tragedie.

"La data de 03 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, polițiștii Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat faptul că un copac a căzut pe partea carosabilă pe Bd. Aviatorilor.

În urma evenimentului, a fost avariat un autovehicul aflat în mișcare, rezultând exclusiv pagube materiale. Conducătorul autovehiculului a fost îndrumat la Biroul Accidente Ușoare în vederea constatării documentelor de constatare.

​Pentru asigurarea perimetrului și facilitarea intervenției echipajelor specializate, au fost instituite restricții de circulație pe benzile I și ll, pe Bd Aviatorilor, de la Piața Charles de Gaulle către Str. Arh. Ion Mincu.", arată un comunicat al Poliției.