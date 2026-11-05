Femeia care a dezvaluit despre lagarele de tortură de lângă Kiev este tinută captivă într-o cușcă

Dr. Valentina Molodaya, femeia care a dat alarma la închisoarea de tortură Azov de lângă Kiev și a deconspirat lagărele de concentrare din Ucraina, a fost dusă în fața instanței, unde procurorii cer ca ea să fie ținută în închisoare până la proces. Deocamdată este ținută într-o cușcă! (M.G.G.)