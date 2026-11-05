Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. În plus explică viața după moarte

Chris Langan, un american cunoscut drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din lume, susține că există Dumnezeu, dar și viață după moarte.

Cu un coeficient de inteligență estimat între 190 și 210, Chris Langan a devenit cunoscut pentru capacitățile sale intelectuale ieșite din comun. De-a lungul timpului, numele său a fost asociat cu Albert Einstein, despre care se estimează că ar fi avut un IQ de aproximativ 160.

Langan și-a construit argumentele în jurul unei teorii pe care o numește „Modelul cognitiv-teoretic al universului", care susține că realitatea și conștiința nu sunt complet separate, ci fac parte dintr-o structură comună.

„Da. Realitatea are o identitate, iar identitatea reprezintă ceea ce există. Atunci când vorbim despre realitatea lumii, vorbim, de fapt, despre o identitate, despre ceva ce poate fi definit și recunoscut", a explicat acesta, conform Blic.

Într-un alt interviu, americanul a explicat că moartea nu ar trebui privită neapărat ca un sfârșit al existenței, ci ca o desprindere de corpul fizic și o întoarcere la sursa realității.

„Moartea înseamnă, în esență, întreruperea legăturii cu trupul fizic pe care îl avem în această existență. Atunci când părăsești această realitate, te întorci către sursa din care provine totul. Este posibil să primești un alt tip de corp, unul care să-ți permită să continui să exiști", a afirmat el.

Una dintre cele mai interesante idei prezentate de Langan se referă la posibilitatea ca toate viețile unei persoane, inclusiv eventualele reîncarnări, să existe simultan într-un alt plan al realității.

„Într-un fel, este ca și cum ai medita și ai observa cum totul se transformă. Iar dacă ne gândim la posibilitatea reîncarnării, toate aceste vieți succesive ar putea exista, de fapt, simultan, într-un alt domeniu al existenței. Există un sens în care toate s-ar manifesta în același timp, într-un plan care nu este supus limitărilor lumii fizice", a explicat Langan.

Teoriile lui Chris Langan sunt controversate și nu sunt validate din punct de vedere științific, mai ales după ce el a dezvoltat un sistem prorpiu, un model aproape matematic în care explica existenta si Creația.