Acordul privind livrările de motorină încheiat între Vladimir Putin și Donald Trump, prin care peste două milioane de tone de combustibil rusesc ar urma să ajungă pe piețele americană și internațională, a fost urmat de o penurie de motorină în nord-vestul Rusiei.

În Sankt Petersburg, disponibilitatea motorinei la benzinării a scăzut puternic. În prezent, combustibilul mai poate fi cumpărat de la mai puțin de 40% dintre stațiile de alimentare, potrivit datelor serviciului „GdeBenz", analizate de economistul Janis Kluge. În puțin peste o săptămână, motorina a dispărut de la aproape jumătate dintre benzinăriile care o comercializau la sfârșitul lunii octombrie. Atunci, combustibilul era disponibil la aproximativ 70% dintre stații.

Penuria se apropie astfel de nivelurile înregistrate în timpul crizei de combustibil de la sfârșitul lunii iulie, când autoritățile din Sankt Petersburg au introdus restricții la benzinării, iar motorina mai era disponibilă la cel mult 40% dintre acestea. La benzinăriile private din regiunea Leningrad, vânzarea a fost limitată la 30-50 de litri pentru fiecare autovehicul. În oraș s-au format cozi în fața stațiilor de alimentare, iar timpul de așteptare a ajuns la aproximativ 40 de minute.

„În general, Rusia produce suficientă motorină", atrage atenția Kluge. Economistul consideră că exporturile către Statele Unite ar fi fost organizate în grabă prin portul baltic Primorsk, situat în apropiere de Sankt Petersburg, ceea ce ar fi provocat „probleme logistice". Deficitul de motorină a fost semnalat și în regiunea Sverdlovsk, unde unele benzinării au introdus restricții, iar stațiile companiei Tatneft au oprit complet vânzările.

Pe 26 octombrie, guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervîșov, a anunțat, la rândul său, existența unor „perturbări în aprovizionarea cu motorină". Potrivit centrului regional de coordonare, combustibilul lipsea de la 29 dintre cele 214 benzinării din regiune. Trump a anunțat acordul cu Putin pe 9 octombrie. Potrivit președintelui american, Rusia urma să livreze peste 300.000 de tone de combustibil pe piețele americană și internațională în octombrie, alte 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone imediat după aceea.

Kremlinul a descris decizia drept una „reciproc avantajoasă", care „răspunde intereselor piețelor mondiale". Trump a spus, la rândul său, că este vorba despre „un acord foarte bun" și i-a mulțumit lui Putin. „Țara noastră va primi o cantitate foarte mare de combustibil", declara președintele american. Potrivit estimărilor Greenpeace, șapte petroliere sunt implicate în transportul motorinei rusești, inclusiv nave aflate sub sancțiuni.

Cu toate acestea, în pofida campaniei ample de promovare și a reducerilor de preț oferite, Rusia nu a reușit până acum să găsească cumpărători pentru combustibilul său pe piața americană. Companiile din Statele Unite se tem de posibile consecințe juridice în cazul încheierii unor contracte pentru achiziția de motorină rusească, ale cărei importuri sunt interzise prin sancțiunile impuse începând din 2022, relatează The Washington Times.

În aceste condiții, combustibilul ar putea fi redirecționat către Brazilia, potrivit unor analiști de la Rapidian Energy. Kluge subliniază că Statele Unite nu au nevoie de motorina rusească. America este deja exportator net de motorină: produce mai mult combustibil decât consumă, iar surplusul îl vinde pe piețele externe. În realitate, Moscova și Washingtonul sunt concurenți pe piața mondială a motorinei. Din acest motiv, acordul dintre Trump și Putin s-ar putea dovedi dezavantajos pentru companiile americane, consideră economistul.