Cristela Georgescu îi amenință pe detractorii soțului ei cu legile duhovnicești: "Sunt conștienți că există un Dumnezeu și că totul se plătește, absolut totul?"
Postat la: 03.11.2026 |
Cristela Georgescu a mers direct la penitenciar pentru a-i duce alimente soțului său, Călin Georgescu, insistând că acesta are un regim alimentar vegetarian și refuză să consume altceva în afară de mâncarea primită de acasă. Vizibil revoltată de amploarea reflectării mediatice privind încarcerarea partenerului ei, aceasta a lansat un avertisment dur la adresa contestatarilor, subliniind că toate acțiunile ostile vor fi decontate.
Soția lui Călin Georgescu denunță nerespectarea prezumției de nevinovăție și acuză o campanie orchestrată împotriva familiei sale, înainte ca vreo instanță să se pronunțe. "Peste tot în mass media se vorbește despre el și se prezintă ca și când ar fi vinovat. Acest om nici măcar nu a fost judecat. Nu avem până acum niciun fel de fapt. Se fac presiuni de toate felurile", a declarat Cristela Georgescu. În continuarea aceleiași idei, ea a invocat consecințele spirituale pentru cei care dezbat cazul în emisiunile televizate și a vorbit și despre suferința provocată minorilor.
"Puțină decență, puțină considerație și știți cum, până la urmă, aș vrea să mă uit, dar nu am timp. În ochii tuturor acestor oameni care vorbesc despre el în diverse studiouri de televiziune, și să-i întreb, sunt conștienți că există legi duhovnicești, sunt conștienți că există un Dumnezeu și că totul se plătește, absolut totul? Deci durerea pe care ei o provoacă, mai ales unor copii, nu va rămâne, nu va trece, nu va trece. În fața lui Dumnezeu nu rămâie nicio lacrimă, nicio rugăciune, niciun fapt rău", a mai spus ea, transmițându-le, astfel, un mesaj celor care se bucură de închiderea soțului Călin Georgescu.
Referindu-se la tabăra susținătorilor, ea s-a declarat copleșită de solidaritatea manifestată și a transmis gândurile fostului candidat, axate pe sentimente naționaliste și îndemnuri la spiritualitate. "Pur și simplu este peste puterea mea de a înțelege recunoștința și mulțumirea pentru jertfa lor. Nici nu poate fi cuprinsă într-un cuvânt atât de mic cum este mulțumesc. El iubește în continuare, acest popor iubește în continuare România, le mulțumește tuturor și le spune să aibă în continuare credință, nădejde, indiferent cât mesianic ar putea să sună aceste lucruri. Sunt lucruri de bun simț."
Ea a completat mesajul indicând metodele tradiționale de protecție la care recurge familia în acest moment, catalogând detenția actuală drept o măsură abuzivă. "Știți, până la urmă, la un moment dat, cu toții ajungem să ne întoarcem la Sfânta Scriptură și acolo avem două arme minunate, pentru care, slavă Domnului, deocamdată nu ne judecă și nu ne închide nimeni, pe nedrept, mai ales: postul și rugăciunea. Acestea ne- au mai rămas. Și dragostea dintre noi, știți, umanitatea. Atât vă rog pe fiecare să transmiteți, dacă puteți, că..."
În ultima parte a intervenției sale, Cristela Georgescu a atras atenția asupra riscurilor extinderii acestui tratament judiciar la nivelul întregii societăți postdecembriste. "Dincolo de un om și dincolo de soarta unei familii este vorba de ce se poate întâmpla fiecăruia dintre noi." Ea a încheiat prin a descrie situația soțului ei ca fiind un abuz politic fără corespondent în istoria recentă a țării, adresându-se direct celor pasivi sau criticilor din mass-media.
"În aceste clipe, prin tot ce se face, se stabilește un precedent foarte periculos, este un caz unic, este un caz de persecuție politică de neimaginat cu care nu ne-am mai confruntat, cel puțin după 1989, și oricare dintre cei care aruncă cu ouă, stau acasă, ridică din numeri, stau în spatele perdelei, nu știu ce mai fac, sau dezbat în studiouri, poate ajunge în această situație. Să ne ferească Dumnezeu de o asemenea durere și tortură".
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