Asteroid uriaș, vizibil în acest weekend de pe Pământ. ESA anunță că nu există niciun pericol de impact

Un asteroid de dimensiuni considerabile va trece sâmbătă la o distanță relativ mică de Pământ, oferind pasionaților de astronomie șansa de a-l observa cu ajutorul unor telescoape de mici dimensiuni sau chiar al unor binocluri performante.

Agenția Spațială Europeană (ESA) subliniază însă că apropierea corpului ceresc nu reprezintă niciun pericol pentru planeta noastră, probabilitatea unei coliziuni fiind nulă.

Specialiștii ESA atrag atenția că un obiect cosmic de asemenea dimensiuni ajunge atât de aproape de Pământ doar o dată la câțiva ani. Totuși, observarea lui ar putea fi îngreunată de lumina puternică a Lunii, aflată în apropiere în momentul trecerii.

„O trecere apropiată de Terra a unui obiect de o asemenea mărime nu se produce decât o dată la câţiva ani, deşi, de această dată, Luna strălucitoare şi apropiată de noi ar putea stânjeni observarea în momentul" în care asteroidul se va afla cel mai aproape de Pământ, a declarat Juan Luis Cano, de la biroul de apărare planetară din cadrul ESA.

Corpul ceresc, descoperit în 1997 și denumit (152637) 1997 NC1, are, potrivit estimărilor bazate pe albedoul său, o dimensiune cuprinsă între 750 și 1.650 de metri. ESA precizează însă că, în funcție de alte estimări privind capacitatea sa de a reflecta lumina solară, asteroidul ar putea fi mai mic.

Acesta va ajunge în punctul de maximă apropiere față de Terra sâmbătă, la ora 11:14 GMT. În acel moment se va deplasa cu o viteză de 8,9 kilometri pe secundă și se va afla la aproximativ 2.559.461 de kilometri de Pământ, echivalentul a 6,66 ori distanța dintre Pământ și Lună. Potrivit specialiștilor, această distanță exclude orice posibilitate de impact.

Asteroidul va putea fi urmărit din emisfera nordică în timpul apropierii sale de Terra. În momentul în care va atinge punctul minim de distanță față de planeta noastră, el va fi vizibil din aproape toate regiunile lumii, iar ulterior va putea fi observat doar din emisfera sudică, pe măsură ce se va îndepărta.

ESA precizează că, în zonele unde va fi noapte în momentul trecerii, corpul ceresc va putea fi observat, teoretic, cu ajutorul unor telescoape de mici dimensiuni sau al unor binocluri mari. Daca s-ar fi prabusit pe Terra un asteroid de asemenea dimensiuni ar fi avut un impact catastrofal asupra vieții.