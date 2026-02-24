Parchetul de la Boen este potrivit pentru încălzire în pardoseală în 2026? Ce produse să alegi?
Postat la: 24.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În 2026, eficiența energetică devine unul dintre cele mai importante criterii atunci când alegi materialele pentru locuință. În special în cazul sistemelor de încălzire în pardoseală, pardoseala trebuie să permită transferul eficient al căldurii și să își păstreze stabilitatea în timp.
Parchetul stratificat Boen este frecvent ales pentru astfel de sisteme deoarece îmbină stabilitatea structurii cu o conductivitate termică bună. Datorită construcției stratificate, materialul se adaptează mai bine variațiilor de temperatură comparativ cu parchetul masiv.
În continuare analizăm câteva modele disponibile la Valprest Parchet, unde parchetul Boen este evaluat în funcție de caracteristicile tehnice și de modul în care acestea pot influența confortul termic. Printre criteriile luate în considerare se numără grosimea plăcii, tipul construcției, finisajul și aspectul lemnului.
Parchet triplu stratificat, BOEN, CHEVRON, Stejar Transparent Adagio, Lemn deschis, Natural, Chevron 60°, Periat, Live Natural oil, Uleiat, 14x138x611mm, incalzire in pardoseala
Acest model este destinat celor care își doresc un interior elegant, inspirat din stilul clasic francez. Modelul Chevron creează un design rafinat și adaugă dinamism spațiului, fiind potrivit pentru livinguri spațioase sau dormitoare matrimoniale.
Grosime și eficiență termică
Placa are o grosime de 14 mm, o dimensiune considerată optimă pentru utilizarea împreună cu încălzirea în pardoseală. Această grosime permite o distribuție eficientă a căldurii fără a crea o barieră termică între sistemul de încălzire și suprafața camerei.
Tipul de construcție
Parchetul are o construcție triplu stratificată, ceea ce oferă stabilitate dimensională ridicată. Straturile de lemn sunt orientate perpendicular pentru a reduce tensiunile interne generate de variațiile de temperatură și umiditate.
Finisajul suprafeței
Suprafața este periată și tratată cu ulei natural Live Natural Oil. Acest tip de finisaj evidențiază textura lemnului și oferă o senzație plăcută la atingere.
Estetica
Selecția Adagio se remarcă printr-un aspect foarte uniform, cu variații discrete de culoare și noduri puțin vizibile. Modelul Chevron reflectă lumina diferit în funcție de direcția de montaj, ceea ce creează un efect vizual elegant.
Dimensiuni
611 x 138 x 14 mm
Parchet triplu stratificat, BOEN, Herringbone Click, Stejar White Adagio, Lemn deschis, Natural, Live Natural Oil, uleiat, 14x138x690mm, incalzire in pardoseala
Acest model este potrivit pentru proiecte de design interior moderne care doresc să păstreze eleganța modelului Herringbone, dar să beneficieze de un sistem de montaj mai rapid. Nuanța deschisă White Adagio contribuie la crearea unor spații luminoase și aerisite.
Grosime și eficiență termică
Grosimea de 14 mm oferă un echilibru bun între stabilitatea pardoselii și transferul eficient al căldurii în cazul sistemelor de încălzire în pardoseală.
Tipul de construcție
Structura triplu stratificată asigură o bună stabilitate în timp. Straturile de lemn dispuse perpendicular reduc riscul de deformare atunci când pardoseala este expusă la variații de temperatură.
Finisajul suprafeței
Suprafața este periată și tratată cu ulei Live Natural Oil, finisaj care păstrează aspectul natural al lemnului și evidențiază fibra acestuia.
Estetica
Selecția Adagio este apreciată pentru uniformitate și eleganța fibrei lemnului. Modelul Herringbone creează un efect vizual sofisticat și se integrează ușor în amenajări moderne.
Dimensiuni
14 x 138 x 690 mm
Parchet dublu stratificat, BOEN, Herringbone T/G,Stejar Pale White Andante, Live Matt Plus, lacuit, 10.5x137x790mm, incalzire in pardoseala
Modelul Pale White Andante este potrivit pentru interioare moderne sau scandinave, unde predomină tonurile deschise și lumina naturală.
Grosime și eficiență termică
Parchetul are o grosime de 10,5 mm, ceea ce îl face foarte eficient pentru încălzirea în pardoseală. Grosimea redusă permite transferul rapid al căldurii către suprafața camerei.
Tipul de construcție
Construcția este dublu stratificată și include un strat superior din stejar natural. Această structură oferă stabilitate și flexibilitate în instalare.
Finisajul suprafeței
Suprafața este protejată cu lac Live Matt Plus, care oferă un aspect mat natural și protecție împotriva uzurii.
Estetica
Selecția Andante permite variații naturale de culoare și noduri discrete, oferind pardoselii un aspect autentic.
Dimensiuni
10.5 x 137 x 790 mm
Parchet dublu stratificat, BOEN, Herringbone T/G,Stejar Transparent Adagio, Live Matt , lacuit, 10.5x137x790mm, incalzire in pardoseala
Acest model este recomandat pentru proiecte rezidențiale premium care își doresc eleganța montajului Herringbone combinată cu o selecție foarte uniformă a lemnului.
Grosime și eficiență termică
Grosimea de 10,5 mm permite distribuirea eficientă a căldurii către suprafața pardoselii.
Tipul de construcție
Parchetul are o construcție dublu stratificată care oferă stabilitate și performanță bună în spații rezidențiale.
Finisajul suprafeței
Finisajul lacuit Live Matt oferă o suprafață mată elegantă și rezistență la uzură.
Estetica
Selecția Adagio se caracterizează printr-un aspect foarte uniform și rafinat.
Dimensiuni
10.5 x 137 x 790 mm
Parchet triplu stratificat, BOEN, Chaletino,Stejar Senses Canyon, Live Natural oil, uleiat, 15x300x2750mm, incalzire in pardoseala
Modelul Chaletino este conceput pentru spații mari în care se dorește evidențierea naturală a lemnului prin plăci foarte late și lungi.
Grosime și eficiență termică
Grosimea de 15 mm permite utilizarea eficientă împreună cu sistemele de încălzire în pardoseală, menținând o bună stabilitate structurală.
Tipul de construcție
Construcția triplu stratificată reduce riscul deformării și oferă stabilitate în timp.
Finisajul suprafeței
Suprafața este tratată cu ulei Live Natural Oil, care accentuează textura naturală a lemnului.
Estetica
Selecția Senses Canyon evidențiază fibra naturală a stejarului și creează un impact vizual puternic.
Dimensiuni
15 x 300 x 2750 mm
Parchet triplu stratificat, BOEN, Plank Castle, Stejar Elephant Grey Espressivo, Live Pure, lacuit, 14x209x2200mm, incalzire in pardoseala
Acest model este potrivit pentru interioare moderne sau industriale datorită nuanței elegante Elephant Grey.
Grosime și eficiență termică
Grosimea de 14 mm permite o distribuție eficientă a căldurii în cazul încălzirii în pardoseală.
Tipul de construcție
Structura triplu stratificată oferă rezistență bună la variații de temperatură.
Finisajul suprafeței
Finisajul lacuit Live Pure protejează suprafața și oferă rezistență la uzura zilnică.
Estetica
Selecția Espressivo permite variații naturale ale lemnului și creează un aspect autentic.
Dimensiuni
14 x 209 x 2200 mm
Parchet dublu stratificat, BOEN, Prestige,Stejar Arizona, Live Matt, lacuit, 10x70x470mm, incalzire in pardoseala
Modelul Prestige Arizona este potrivit pentru proiecte de design interior care își doresc un montaj decorativ și un parchet cu personalitate.
Grosime și eficiență termică
Grosimea de 10 mm permite transferul eficient al căldurii și reduce rezistența termică a pardoselii.
Tipul de construcție
Structura dublu stratificată oferă stabilitate și permite montajul în modele decorative.
Finisajul suprafeței
Finisajul lacuit Live Matt protejează lemnul și contribuie la durabilitatea pardoselii.
Estetica
Selecția Arizona oferă un aspect cald și natural, cu variații moderate de culoare.
Dimensiuni
10 × 70 × 470 mm, cu strat superior de aproximativ 3,5 mm de lemn natural
Cum alegi parchetul potrivit pentru încălzire în pardoseală în 2026
Alegerea parchetului pentru încălzire în pardoseală implică mai multă atenție decât în cazul unei pardoseli clasice. Materialul trebuie să permită transmiterea eficientă a căldurii și să rămână stabil în timp.
Parchetul stratificat Boen este o opțiune frecvent aleasă deoarece construcția sa tehnică este concepută pentru a face față variațiilor de temperatură specifice acestor sisteme.
Grosimea parchetului și rezistența termică
Unul dintre primele criterii de analizat este grosimea plăcii. În general, parchetul compatibil cu încălzirea în pardoseală are o grosime cuprinsă între 10 și 15 mm. Această dimensiune permite un echilibru între stabilitatea materialului și capacitatea de transfer a căldurii.
Construcția stratificată - stabilitate în condiții de temperatură variabilă
Modelele dublu sau triplu stratificate sunt preferate deoarece straturile de lemn sunt orientate perpendicular. Această structură reduce tensiunile interne generate de schimbările de temperatură și umiditate și menține stabilitatea pardoselii.
Finisajul suprafeței și compatibilitatea cu încălzirea în pardoseală
Finisajul influențează atât aspectul pardoselii, cât și modul în care aceasta se comportă în utilizare. Parchetul uleiat evidențiază textura naturală a lemnului, în timp ce finisajele lăcuite oferă protecție suplimentară împotriva uzurii.
Dimensiunea plăcilor și stilul amenajării
Dimensiunile plăcilor influențează atât designul interior, cât și modul în care pardoseala se comportă în timp. Modelele cu plăci înguste sunt des întâlnite în montajele decorative precum Herringbone sau Chevron, în timp ce plăcile late sunt preferate în amenajările moderne.
Compatibilitatea cu sistemul de încălzire
Este important ca parchetul ales să fie certificat pentru utilizarea cu încălzire în pardoseală. Producători precum Boen dezvoltă colecții special concepute pentru aceste sisteme, astfel încât pardoseala să ofere atât confort termic, cât și durabilitate.
Recomandare finală: ce parchet Boen să alegi în funcție de nevoi?
Dacă îți dorești o pardoseală elegantă, durabilă și compatibilă cu tehnologiile moderne de încălzire, parchetul stratificat Boen reprezintă una dintre cele mai sigure alegeri pentru 2026.
Construcția tehnică atent gândită și varietatea de finisaje disponibile fac ca aceste modele să ofere atât performanță termică, cât și un design interior rafinat. Indiferent dacă preferi modele clasice precum Chevron sau Herringbone sau plăci late pentru interioare moderne, colecțiile Boen sunt proiectate pentru a funcționa eficient alături de sistemele de încălzire în pardoseală.
Pe Valprest Parchet poți descoperi o gamă variată de modele Boen, potrivite pentru diferite stiluri de amenajare și cerințe tehnice.
Fotografie de Max Vakhtbovych pe Pexels.com
