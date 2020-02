Atacuri armate in apropiere de Frankfurt: Cel putin opt oameni au murit si mai multi sunt raniti grav

Cel putin opt persoane au fost ucise, miercuri seara, in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala. Autorul, care ar fi vizat baruri cu narghilea, conform presei locale, a fugit, a adaugat politia care "a lansat o urmarire la scara larga", relateaza dpa.

Un important dispozitiv de politie a fost desfasurat in acest oras din landul Hessa si situat la aproximativ 20 de kilometri de Frankfurt, au indicat autoritatile intr-un comunicat. Un prim atac ar fi vizat un bar cu narghilea din centrul acestui oras cu aproximativ 90.000 de locuitori. Potrivit politiei, cel putin o persoana a fost grav ranita in acest prim atac comis in jurul orei 22:00 (21:00 GMT). Martorii, citati de mass-media locale, au afirmat ca au auzit aproximativ 10 focuri de arma.

Autorul acestui prim atac ar fi fugit cu masina in directia Kurt-Schumacher Platz, in districtul Kesselstadt, potrivit politiei. Apoi a avut loc un al doilea incident armat in care au fost ranite grav cel putin cinci persoane, a indicat un bilant initial al autoritatilor. Potrivit presei locale, trei persoane au fost ucise in primul atac si alte cinci in cel de-al doilea.

Politia din Hanau a anuntat ca suspectul a fost gasit decedat in locuinta sa din oras. Langa el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informatii. Germania a fost vizata in ultimii ani de mai multe atacuri jihadiste, intre care cel care s-a soldat cu 12 morti in centrul Berlinului, in decembrie 2016. Dar amenintarea unui terorism de extrema dreapta ingrijoreaza cel mai mult autoritatile germane, mai ales de la uciderea unui ales german pro-migranti, membru al partidului cancelarului Angela Merkel, in iunie anul trecut, noteaza AFP.