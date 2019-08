Au venit pentru prima data in Romania si au ramas blocati: „Am crezut ca suntem in Games Of Thrones"

Doi britanici au venit pentru prima data in Romania, la Sibiu, si au avut un adevarat soc: „Am crezut ca suntem in Games Of Thrones". Asta deoarece in aceste zile, Sibiul s-a intors in timp, pentru cea de 19-a editie a festivalului medieval.

Odata cu lasarea intunericului, strazile orasului au fost cucerite de sute de personaje desprinse parca din povesti. Aici gasim si cavaleri, dar si vrajitoare care stiu sa vindece pana si suferintele sufletesti.

Localnicii si turistii sunt fermecati de tot ceea ce vad. Unii au venit special sa faca acesta calatorie in timp. "Foarte vie atmosfera aici, ne place! E un Games Of Thrones adus la viata! Mult mai misto decat la televizor!", a spus un cuplu de turisti din Marea Britanie.