Austeritatea lui BoloJAF: Tot mai mulți români sunt gata să-și vândă locuința și să plece din țară

România rămâne lider european la capitolul proprietății locuințelor, însă presiunea costurilor îi face pe tot mai mulți români să ia în calcul plecarea din țară.

Deși 83% dintre români dețin o locuință - cel mai mare procent din Europa, față de o medie europeană de 63% - peste 30% spun că ar fi dispuși să vândă și să se mute într-o altă țară pentru o calitate mai bună a vieții, potrivit RE/MAX European Housing Trend Report, publicat în decembrie 2025.

Un factor esențial în această decizie îl reprezintă costurile tot mai ridicate ale locuirii. Doar 40% dintre români se declară confortabili cu cheltuielile legate de locuință, iar 14% iau în calcul să se mute chiar în următorul an, arată datele analizate de Termene.ro. Deși procentul celor care intenționează să se mute în următoarele 12 luni este ușor sub media europeană (17%), interesul pentru schimbare rămâne ridicat.

La nivel european, 77% dintre respondenți spun că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de locuința lor. România se situează peste această medie, cu un nivel de satisfacție de 81%, similar cu Austria, Elveția sau Luxemburg, dar în scădere cu 3% față de anul anterior. Cele mai ridicate niveluri de satisfacție se înregistrează în Olanda (85%), în timp ce Grecia și Ungaria se află la coada clasamentului.

România are și cea mai mică rată de închiriere din Europa: doar 9% dintre respondenți locuiesc cu chirie. La polul opus se află Germania (63%) și Elveția (62%), unde prețurile foarte ridicate ale proprietăților fac dificil accesul la cumpărare. În ciuda acestui context, românii rămân optimiști: 63% dintre cei care nu dețin o locuință cred că vor putea cumpăra una la un moment dat, peste media europeană de 56%.

Principalele motive invocate pentru mutare sunt nevoia de mai mult spațiu (37%), dorința de a locui în cartiere mai bune (17%) și reducerea costurilor (19%). Prețul locuințelor este o sursă de nemulțumire pentru 20% dintre români, sub nivelul european de 34%. Alte motive țin de facilități învechite sau de schimbări personale, precum un nou loc de muncă.

Creșterea costului vieții se reflectă puternic în bugetele gospodăriilor. Doar 30% dintre români se declară confortabili cu facturile la energie, față de 45% la nivel european. Unul din cinci români a fost nevoit să apeleze la împrumuturi în ultimele 12 luni pentru a acoperi cheltuielile locative, un procent peste media UE.

Pe lângă scumpirea utilităților, anul 2026 aduce majorări semnificative ale impozitelor locale pe locuințe. În multe cazuri, creșterile pornesc de la 50% și pot depăși 100%, în funcție de deciziile autorităților locale. În București, impozitul pentru un apartament cu două camere din Sectorul 2 ajunge la 338 de lei, față de 147 de lei în 2025, iar în Sectorul 3 la 380 de lei, comparativ cu 143 de lei anul trecut, potrivit TvrInfo. Reducerea de 10% pentru plata anticipată până la 31 martie rămâne în vigoare.

Concluzia raportului este clară: deși românii sunt campioni la proprietate, presiunea costurilor - utilități, taxe și întreținere - schimbă percepția asupra locuirii și îi determină pe tot mai mulți să ia în calcul alternative, inclusiv mutarea în afara țării.