Austeritatea lui BoloJAF: Tot mai mulți români sunt gata să-și vândă locuința și să plece din țară
Postat la: 19.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
România rămâne lider european la capitolul proprietății locuințelor, însă presiunea costurilor îi face pe tot mai mulți români să ia în calcul plecarea din țară.
Deși 83% dintre români dețin o locuință - cel mai mare procent din Europa, față de o medie europeană de 63% - peste 30% spun că ar fi dispuși să vândă și să se mute într-o altă țară pentru o calitate mai bună a vieții, potrivit RE/MAX European Housing Trend Report, publicat în decembrie 2025.
Un factor esențial în această decizie îl reprezintă costurile tot mai ridicate ale locuirii. Doar 40% dintre români se declară confortabili cu cheltuielile legate de locuință, iar 14% iau în calcul să se mute chiar în următorul an, arată datele analizate de Termene.ro. Deși procentul celor care intenționează să se mute în următoarele 12 luni este ușor sub media europeană (17%), interesul pentru schimbare rămâne ridicat.
La nivel european, 77% dintre respondenți spun că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de locuința lor. România se situează peste această medie, cu un nivel de satisfacție de 81%, similar cu Austria, Elveția sau Luxemburg, dar în scădere cu 3% față de anul anterior. Cele mai ridicate niveluri de satisfacție se înregistrează în Olanda (85%), în timp ce Grecia și Ungaria se află la coada clasamentului.
România are și cea mai mică rată de închiriere din Europa: doar 9% dintre respondenți locuiesc cu chirie. La polul opus se află Germania (63%) și Elveția (62%), unde prețurile foarte ridicate ale proprietăților fac dificil accesul la cumpărare. În ciuda acestui context, românii rămân optimiști: 63% dintre cei care nu dețin o locuință cred că vor putea cumpăra una la un moment dat, peste media europeană de 56%.
Principalele motive invocate pentru mutare sunt nevoia de mai mult spațiu (37%), dorința de a locui în cartiere mai bune (17%) și reducerea costurilor (19%). Prețul locuințelor este o sursă de nemulțumire pentru 20% dintre români, sub nivelul european de 34%. Alte motive țin de facilități învechite sau de schimbări personale, precum un nou loc de muncă.
Creșterea costului vieții se reflectă puternic în bugetele gospodăriilor. Doar 30% dintre români se declară confortabili cu facturile la energie, față de 45% la nivel european. Unul din cinci români a fost nevoit să apeleze la împrumuturi în ultimele 12 luni pentru a acoperi cheltuielile locative, un procent peste media UE.
Pe lângă scumpirea utilităților, anul 2026 aduce majorări semnificative ale impozitelor locale pe locuințe. În multe cazuri, creșterile pornesc de la 50% și pot depăși 100%, în funcție de deciziile autorităților locale. În București, impozitul pentru un apartament cu două camere din Sectorul 2 ajunge la 338 de lei, față de 147 de lei în 2025, iar în Sectorul 3 la 380 de lei, comparativ cu 143 de lei anul trecut, potrivit TvrInfo. Reducerea de 10% pentru plata anticipată până la 31 martie rămâne în vigoare.
Concluzia raportului este clară: deși românii sunt campioni la proprietate, presiunea costurilor - utilități, taxe și întreținere - schimbă percepția asupra locuirii și îi determină pe tot mai mulți să ia în calcul alternative, inclusiv mutarea în afara țării.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum să alegi uleiul potrivit pentru utilajele tale agricole
Întreținerea corespunzatoare a utilajelor agricole este esențiala pentru maximizarea productivitații și pentru pre ...
-
Iran, Venezuela și evoluția prețului petrolului - Schimbarea tonului la Casa Albă calmează piețele
Cotațiile petrolului au inregistrat creșteri moderate luni, intr-o piața mai calma, dupa ce tensiunile din Iran s-au red ...
-
Ăștia vor să omoare de foame toți pensionarii nespeciali: Casa de Pensii avertizează pensionarii și viitorii pensionari care e regula nouă pentru vechimea în muncă
Casa de Pensii transmite un avertisment important pentru pensionari și pentru romanii care se apropie de varsta de pensi ...
-
Legenda care ne povestește cum a fost păcălit Diavolul de un arhitect mai viclean
Oamenii au fost intotdeauna atrași de poveștile pline de mister, iar de multe ori curiozitatea de a descoperi legende ve ...
-
GRUPUL VOUĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ SĂRBĂTOREASCĂ 44 DE ANI CU O PLECARE ÎN CANADA ȘI O NOUĂ PREMIERĂ
Pe 8 Martie 1982, cațiva studenți la Politehnica bucureșteana susțineau in sala de lectura a Caminului de fete de la Dre ...
-
Unui refugiat ucrainean i s-a înfundat: El cerea ajutor social, dar avea Porsche Cayenne și ducea o viață de lux
Un refugiat ucrainean din Elveția a fost obligat sa ramburseze aproape 70.000 de euro, bani luați ca ajutor social. Auto ...
-
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile
O drona militara, de provenienta neconfirmata, ruseasca sau ucraineana, s-a prabusit sambata dupa-amiaza, 17 ianuarie, i ...
-
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum, de ce, unde și când veți fi filmați
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și cand veți fi filmați - Ziarul NationalPolițiștii locali vor avea ...
-
Studiu genetic: Ochii albaștri provin pe plan mondial de la un singur homo sapiens din zona Mării Negre
Studiile din ultimul deceniu indica faptul ca toți oamenii au avut, inițial, ochii caprui sau negri. Ochii albaștri au a ...
-
Fată de 14 ani arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj
O fata in varsta de 14 ani a fost arestata preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantila, ...
-
Programul SETI care caută semne de viață inteligentă în univers au decis să încerce o metodă neobișnuită
Cercetatorii care cauta semne de viața inteligenta in univers (programul SETI) au decis sa incerce o metoda neobișnuita: ...
-
A inventat rucsacul zburător înaintea americanilor, dar în loc de finanțare, Securitatea i-a pus cătușele. L-au acuzat că vrea să fugă din țară cu propria invenție
Justin Capra a fost un geniu cum se naște unul la un milion. Un om care vedea viitorul in timp ce noi ne chinuiam cu pre ...
-
Miliardarii din domeniul tehnologiei nu au un răspuns la întrebarea ce se va întâmpla dacă IA va prelua toate locurile de muncă
Magnatii din spatele celor mai mari corporații din domeniul IA nu au o viziune unitara asupra lumii dupa ce IA va prelua ...
-
OpenAI ar putea rămâne fără lichidități până la jumătatea anului 2027 - un analist prezintă un tablou sumbru după ce a examinat finanțele companiei
Avand in vedere cat de repede evoluția IA a revoluționat tehnologia la nivel mondial și afecteaza diverse piețe, este ap ...
-
Moștenirea lui Nikola Tesla: Inginerii din Finlanda au dezvoltat o tehnologie care transmite electricitatea prin aer
Inginerii din Finlanda au facut un pas care schimba regulile jocului in domeniul energiei, demonstrand ca electricitatea ...
-
Cercetătorii tocmai au descoperit ceva ce ar putea zgudui industria inteligenței artificiale din temelii
Un nou studiu realizat de cercetatori de la Stanford și Yale sugereaza ca modelele lingvistice mari (LLM) precum GPT-4.1 ...
-
Ce sunt Ciclurile Milankovici care afectează de fapt clima globală. Nu este vorba despre niciun factor uman sau emisii de carbon
Gravitatia planetelor sistemului solar au o mare influenta asupra Pamantului, afectand inclinarea pe axa si orbita Terre ...
-
Telescopul Hubble ar putea face victime pe Pământ într-o cădere necontrolată la o viteză extremă
Telescopul Spațial Hubble este o adevarata legenda care ne-a schimbat complet modul in care privim cerul in ultimii 30 d ...
-
Studiul despre paracetamol care desființează declarațiile alarmante ale lui Donald Trump
Consumul de paracetamol in timpul sarcinii nu creste riscul ca nou-nascutul sa fie autist, sa sufere de ADHD sau sa aiba ...
-
Americanii primesc prin poștă pachete cu semințe misterioase. Autoritățile îi avertizează să nu le planteze
De aproape un an, mulți locuitori din statul Texas se confrunta cu o situație neobișnuita: primesc prin poșta pachete cu ...
-
Războiul spațial: Chinezii construiesc o navă-mamă care poate lansa 88 de rachete hipersonice: Doar lățimea este de 684 de metri
China intenționeaza sa lanseze o nava-mama gigantica in spațiu pana in 2040. Aceasta arma spațiala ar putea transporta p ...
-
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană: Date importante, scurse pe darkweb. Ce au transmis oficialii ESA
Agentia Spatiala Europeana se confrunta cu una dintre cele mai grave brese de securitate din ultimii ani, dupa ce sute d ...
-
Rusia a ajuns să aibă o tehnologie de care doar China mai e capabilă: În Moscova metroul merge singur și pe străzi e plin de roboți
În timp ce Occidentul vorbește despre izolarea tehnologica a Rusiei, Moscova lanseaza o serie de dezvoltari autono ...
-
E adevărărat că Pământul și-ar putea pierde gravitația pentru câteva secunde în august 2026? Zvonul viral care a pus pe jar internetul și ce spune NASA
Un zvon viral susține ca Pamantul și-ar putea pierde gravitația in 2026. O analiza explica ce este posibil științific și ...
-
Cercetătorii au lăsat 25 de roboți AI să se plimbe liberi într-un oraș virtual. Rezultatele au fost fascinante
O echipa de cercetatori de la Universitatea Stanford și Google a lasat 25 de roboți alimentați cu AI sa se plimbe liberi ...
-
O femeie care și-a revenit dintr-o hipotermie severă cu stop cardiac a descris timpul ca o succesiune de cadre înghețate compuse din "momente vii"
O femeie care și-a revenit dupa o hipotermie severa i-a șocat pe medicii North Carolina Memorial cand a descris timpul c ...
-
Tentativele oligarhilor tech de a „cumpăra" Groenlanda și amenințarea anexării: ce se află în spatele axei Thiel-Musk-Trump
În 2024, ideea de a transforma Groenlanda intr-un „laborator" pentru ambiții private ale miliardarilor din S ...
-
Cum a prezis celebrul Carl Sagan viitorul SUA de azi. Alunecara în superstiție și întuneric
În urma cu 30 de ani, celebrul Carl Sagan - astrofizician, filosof și scriitor vizionar, profesor la Universitatea ...
-
Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație prin executare silită de ANAF. Cât e prețul de pornire pentru un desen semnat de Picasso
O parte din colecția de arta a fostului ministru de Finanțe Darius Valcov este scoasa la licitație, in cadrul unei proce ...
-
O nouă teorie fizică susține că universul este construit pe trei dimensiuni ale timpului - nu pe o singură săgeată liniară
Fizicianul Gunther Kletetschka de la Universitatea din Alaska Fairbanks contesta viziunea tradiționala asupra cosmosului ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu