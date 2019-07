Avocatul Poporului ii cere ministrului Educatiei sa schimbe regulile de admitere la facultate

Avocatul Poporului, Renate Weber, i-a cerut oficial ministrului Educatiei sa modifice regulile de admitere la facultate, la master si la doctorat. Metodologia de admitere la studiile universitare, aprobata prin ordin de ministru, "creeaza premisele unei discriminari intre cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale si ceilalti cetateni romani, din punct de vedere al certificarii competentelor lingvistice", spune institutia condusa de Renate Weber intr-o adresa trimisa pe 16 iulie Ecaterinei Andronescu.

Concret, metodologia Ministerului Educatiei le lasa universitatilor libertatea sa introduca examen de limba pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale, se arata in documentul trimis de Avocatul Poporului la solicitarea Edupedu.ro. Avocatul Poporului a confirmat ca a cerut Ministerului Educatiei sa modifice regulile de admitere la facultate, la master si la doctorat si a pus la dispozitia redactiei textul adresei pe care a trimis-o pe 16 iulie 2019 catre Ecaterina Andronescu.

Avocatul Poporului vrea sa i se ceara un punct de vedere pe toate legile care privesc drepturile si libertatile cetatenilor

In adresa, Avocatul Poporului spune ca la Bacalaureat toti absolventii de liceu sustin proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - inclusiv tinerii apartinand minoritatilor nationale -, iar dupa examenul de BAC acestia primesc certificate care atesta nivelul de competentalingvistica. Metodologia stabilita de Ministerul Educatiei pentru admiterea la studii universitare reglementeaza faptul ca universitatile isi stabilesc propria modalitate de certificare a competentelor lingvistice. "Din analizarea metodologiilor mai multor institutii de invatamant superior s-a observat ca modalitatea de certificare a competentelor lingvistice se realizeaza printr-un examen de limba romana, ori echivalarea certificatului de competente lingvistice, pentru candidatii care nu au urmat cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar acreditata din Romania, cu predare in limba romana, desi candidatul pune la dispozitia unitatii de invatamant superior o diploma de bacalaureat, obtinuta in conformitate cu aceeasi metodologie de examinare si identica din punct de vedere juridic cu cea a candidatilor la examenul de admitere care au parcurs studiile liceale intr-o unitate de invatamant cu predare in limba romana", arata analiza Avocatului Poporului, trimisa Edupedu.ro.

Intrebata cine a sesizat Avocatul Poporului cu privire la posibila discriminare a candidatilor minoritari la facultate, institutia condusa de Renate Weber a raspuns Edupedu.ro ca "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, in data de 10 iulie 2019, ca urmare a analizarii legislatiei specifice, realizata la nivelul Departamentului drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale. Sesizarea din oficiu a fost elaborata in data de 10 iulie 2019 si aprobata in data de 16 iulie 2019, ocazie cu care a fost intocmita si adresa catre Ministrul Educatiei Nationale, doamna Ecaterina Andronescu". Cu toate acestea, in adresa trimisa Ecaterinei Andronescu institutia precizeaza ca sursa a analizei si "examinarea problemelor semnalate de catre petenti".

Astfel, Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza faptul ca persoanele apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna, la toate nivelurile, tipurile si formele de invatamant preuniversitar, in conditiile legii."Urmare analizarii legislatiei specifice, realizata la nivelul Domeniului drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale, din cadrul institutiei Avocatul Poporului, dar si din examinarea problemelor semnalate de catre petenti, referitoare la Metodologia - Cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, s-a identificat o posibila forma de discriminare ce vizeaza modalitatea de certificare a competentelor lingvistice, in cazul candidatilor apartinand minoritatilor nationale, absolventi ai invatamantului liceal in limba materna, la programele de studii scolarizate in limba romana.

In cadrul invatamantului preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, toate disciplinele se studiaza in limba materna, cu exceptia disciplinei Limba si literatura romana. De asemenea, invatarea in scoala a limbii romane, ca limba oficiala de stat, este obligatorie pentru toti cetatenii romani. Planurile de invatamant cuprind numarul de ore necesar si suficient invatarii limbii romane. Nu in ultimul rand, examenul national de bacalaureat consta in sustinerea probei A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana pentru toti absolventii de invatamant liceal, inclusiv pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale, ocazie cu care sunt eliberate certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala.

Prin Metodologia - Cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 6102/2016, este reglementat faptul ca institutiile de invatamant superior prevad in metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competentelor lingvistice, in cazul candidatilor la programele de studii scolarizate in limba romana si care nu prezinta acte de studii, necesare la inscriere, eliberate de institutii de invatamant din Romania sau din strainatate, cu predare in limba romana.

Din analizarea metodologiilor mai multor institutii de invatamant superior s-a observat ca modalitatea de certificare a competentelor lingvistice se realizeaza printr-un examen de limba romana, ori echivalarea certificatului de competente lingvistice, pentru candidatii care nu au urmat cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar acreditata din Romania, cu predare in limba romana, desi candidatul pune la dispozitia unitatii de invatamant superior o diploma de bacalaureat, obtinuta in conformitate cu aceeasi metodologie de examinare si identica din punct de vedere juridic cu cea a candidatilor la examenul de admitere care au parcurs studiile liceale intr-o unitate de invatamant cu predare in limba romana, eliberata de Ministerul Educatiei Nationale.

Fata de toate aceste imprejurari, apreciem ca Metodologia - Cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 6102/2016, conduce la un tratament discriminatoriu fata de persoanele apartinand minoritatilor nationale, obligate in acest mod sa sustina o testare suplimentara. In situatia prezentata mai sus opinam ca se regasesc doua elemente care conduc la aceasta situatie, mai precis tratarea diferita a unor persoane aflate in situatii identice sau comparabile, pe de o parte, si lipsa unei justificari obiective pentru un asemenea tratament, pe de alta parte.

Cuprinzand prevederi generale care permit universitatilor stabilirea unor metodologii privind certificarea competentelor lingvistice, Ordinul nr. 6102/2016 creeaza premisele unei discriminari intre cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale si ceilalti cetateni romani, din punct de vedere al certificarii competentelor lingvistice la admiterea in invatamantul superior. Astfel, actul normativ stabileste un cadru legal care permite institutiilor de invatamant superior ca, in numele autonomiei universitare, sa adopte reglementari ce au ca finalitate incalcarea principiilor care guverneaza invatamantul superior, precum si invatarea pe tot parcursul vietii in Romania, astfel cum sunt prevazute in art. 3 din Legea nr. 1/2011: principiul echitatii - in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare; precum si principiul recunoasterii si garantarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase.

Tinand seama de prevederile constitutionale ale art. 59 alin. (2) care stabilesc obligatia autoritatilor publice de a asigura Avocatului Poporului sprijinul necesar in execitarea atributiilor sale, va adresam rugamintea ca, in calitatea Dumneavoastra, de emitent al Ordinului nr. 6102/2016, sa dispuneti masurile necesare pentru modificarea actului administrativ normativ, astfel incat sa asigure interpretarea unitara a textului de lege, in vederea aplicarii de catre unitatile de invatamant superior a egalitatii de tratament in ceea ce priveste certificarea competentelor lingvistice pentru admiterea in invatamantul superior, intre cetatenii romani, indiferent de apartenenta acestora la o minoritate nationala, asigurand in acest fel o interpretare unitara a textului de lege."