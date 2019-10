Avocatul vâlcean al Elenei Udrea cere anularea condamnării în dosarul "Gala Bute"

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a reînceput lupta în justiție, încercând să scape de închisoare. La termenul de azi, avocatul vâlcean al Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a solicitat anularea condamnării în dosarul „Gala Bute", ridicând două excepții de neconstituționalitate.

„Astăzi, în fața Completului ÎCCJ am ridicat două excepții de neconstituționalitate și am solicitat la ÎCCJ să sesizeze CCR în legătură cu neconstituționalitatea unor texte de lege. Am pus în discuție constituționalitatea unor texte de lege, nu cazul în sine, pentru că abia astăzi (marți, 15 octombrie 2019 - n.r.) urmează ca instanța de judecată să se pronunțe pe admiterea în principiu a recursului în casație. Eu sper că se va întâmpla acest lucru, având în vedere că există și un raport favorabil întocmit de judecătorul raportor. Dar textele de lege, din punctul nostru de vedere, au o lacună constituțională, faptul că pe admiterea în principiu se pronunță un singur judecător dintre cei cinci desemnați și se pronunță prin încheiere definitivă fără participarea apărării și a procurorului. Noi am apreciat că este neconstituțională o asemenea prevedere și am mai cerut instanței să sesizeze CCR cu privire la un alt text de lege din Codul de Procedură Penală, 438, care limitează cazurile în care instanța de recurs în casație se poate pronunța pe nelegalitatea unei hotărâri definitive" - a spus Veronel Constantinescu, avocatul Elenei Udrea.

Așa cum bine se știe, Elena Udrea a primit o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani în dosarul Gala Bute, însă avocatul vâlcean al aceasteia crede că este „destul de greu" ca această condamnare să rămână în vigoare. „Teoretic, există și această posibilitate, practic, s-ar tinde la un răspuns din partea CJUE care să permită instanțelor naționale, nu doar instanțelor românești, să încalce deciziile CCR, în toate statele membre ale UE, ceea ce mie mi se pare destul de greu. Dacă CJUE va răspunde pozitiv la întrebările formulate de ÎCCJ, dosarul va fi pus pe rol, iar ÎCCJ urmează să analizeze și prin prisma deciziei CCR, dar și ignorând această decizie. Dacă ar ignora decizia CCR se poate ajunge la inadmisibilitate. E o teorie din punctul meu de vedere nerealistă" - a mai spus avocatul din Vâlcea.