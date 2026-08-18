Bild: Ce ar face NATO dacă Putin ar ataca un stat membru. Alianța ar fi pregătit deja un plan de ripostă

NATO a pregătit un plan de acțiune în cazul în care Rusia ar ataca un stat al Alianței. Denumit „NATO Land Warfighting Concept" ( trad. „Conceptul NATO pentru războiul terestru"), planul prevede oprirea trupelor ruse și slăbirea masivă a Rusiei.

Ziarul german Bild a dezvăluit luni, citând surse, că NATO a conturat planuri de răspuns în cazul în care Rusia decide să lanseze un atac asupra unui stat membru al Alianței.

Planul prevede și scenariul în care o țară baltică ar fi atacată de Rusia, iar obiectivele NATO includ oprirea trupelor ruse și slăbirea masivă a Rusiei.

Trei strategii în cazul unui atac al Rusiei

Potrivit Bild, NATO a dezvoltat trei strategii în cazul unui atac rusesc. În primă fază, NATO ar intenționa să oprească atacurile cu rachete, iar avioane de luptă, rachete și drone ar urma să neutralizeze sistemele rusești de rachete. În acest sens, una dintre ținte ar fi Kaliningradul, unde sunt amplasate numeroase sisteme de apărare antiaeriană și de rachete.

Totodată, NATO dorește să creeze și o „zonă autonomă" de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus, concepută ca o barieră de protecție. Acolo, doar dronele și vehiculele militare fără pilot vor lupta împotriva inamicului. Soldații NATO nu sunt staționați acolo. În cazul în care soldații ruși vor continua să pătrundă pe teritoriu, aceștia vor fi opriți de aceste drone și vehicule.

NATO ar putea lovi ținte militare de pe teritoriul Rusiei

Bild mai relatează că într-o fază ulterioară, NATO intenționează să lanseze atacuri și pe teritoriul Rusiei. În acest scop, forțele speciale vor distruge baze militare și de aprovizionare importante din Rusia, printre care aerodromuri, fabrici de armament, poduri și căi ferate folosite de Rusia pentru a transporta trupe și echipamente către front.

Potrivit planului prezentat de Bild, NATO menționează faptul că nu intenționează să cucerească Rusia. Obiectivul ar fi, în schimb, împingerea trupelor ruse de atac înapoi până la graniță.

Totodată, potrivit sursei citate, NATO vrea ca aceste planuri elaborate să fie în mod deliberat publice, astfel încât Moscova să înțeleagă în avans care sunt consecințele într-un asemenea scenariu.

Rusia își intensifică incursiunile pe flancul estic al NATO

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat agresiunile asupra spațiului aerian al NATO, prin incursiuni cu drone, atât în Polonia, cât și în România.

Săptămâna trecută, mai multe fragmente de drone au fost găsite pe litoralul românesc.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, o dronă a fost doborâtă în județul Galați de două avioane de vânătoare F-18 spaniole. Potrivit unui reprezentant NATO, drona „pare să fie rusească".

Drona interceptată în județul Galați este a patra doborâtă de forțele române sau aliate după ce a pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina.

Primele trei drone au fost doborâte de piloți români în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026, cu ajutorul avioanelor F-16 ale Forțelor Aeriene Române.