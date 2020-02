Bogdan Licu a fost propus de Cătălin Predoiu în funcția de prim-adjunct al procurorului general

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, l-a propus luni pe Bogdan Licu pentru funcția de prim-adjunct al procurorului general. Tot luni, Predoiu a propus-o pe Maria Magdalena Militaru în funcția de adjunct al procurorului general.

Pentru șefia parchetului general fusese propusă anterior Gabriela Scutea.

Ce propuneri a mai făcut luni ministrul Justiției:

Procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a PICCJ - Adriana Denisa Cristodor;

Procuror Şef al Secţiei parchetelor militare a PICCJ - Cătălin Ranco Pițu;

Adjunct al Procurorului şef al DIICOT - Oana Daniela Pâțu;

Adjunct al Procurorului şef al DNA - Mădălina Scarlat.

Propunerile vor fi trimise către CSM Secţia de procurori, marți, 4.02.2020, în vederea procedurii de avizare.

Pentru celelalte posturi vacante pentru care a fost organizată selecţia, Ministrul Justiţiei nu va face propuneri de numire, optând pentru respingerea candidaturilor.

Pentru posturile rămase astfel vacante în conformitate cu pct.3 supra, precum şi pentru cele care ar putea rămâne vacante în urma deciziilor Preşedintelui României asupra propunerilor formulate de Ministrul Justiţiei, Ministerul Justiţiei va organiza o nouă procedura de selecţie la o dată ulterioară în cursul lunilor martie - aprilie 2020.

Licu, care este în prezent procurorul general interimar, fusese de altfel singurul candidat admis la interviul pentru funcţia de prim-adjunct al procurorului general (sursa - Agerpres).

Bogdan Licu a fost acuzat în 2015 că și-a plagiat teza de doctorat, realizată în coordonarea lui Gabriel Oprea. În urma unei analize făcute asupra lucrării de ziarista Emilia Șercan, au fost identificate sursele de proveniență pentru mai bine de o jumătate din totalul celor 445 de pagini, conținut copiat ad litteram fără a fi fost citat cu respectarea normelor naționale și internaționale de citare în operele științifice.

Chestionat despre acest subiect în cadrul interviului susținut în ianuarie îm fața comisiei conduse de Cătălin Predoiu, Bogdan Licu a afirmat că își reproșează că la momentul elaborării tezei nu a fost suficient de pregătit "pentru acea etapă" și că a tratat-o cu superficialitate. "Da, recunosc, am realizat o teză cu unele erori , dar de aici până la a a susține că am realizat un furt este o cale lungă (...). Nu pot admite să fiu un țap ispășitor pentru niște comportamente înrădăcinate în viața academică din România", a declarat Licu.

"Este vorba despre așa-zisul plagiat al tezei mele de doctorat. (...) Am considerat încă de la început lucrarea de doctorat doar o modalitate de finalizare a unor cursuri de formare continuă într-un domeniu adiacent celui profesional. Nu am solicitat niciodată și nu am obținut vreun grad didactic în învățământul superior, nu am utilizat niciodată acronimul „dr." de la doctor în vreun înscris oficial, singura mențiune despre obținerea acestui titlu regăsindu-se în CV-ul meu. Nu am intenționat ca prin obținerea titlului să beneficiez de vreun avantaj material.

La începutul lunii decembrie, Bogdan Licu a fost acuzat de un nou plagiat. Acesta ar fi „copiat mare parte dintr-un capitol pe care l-a scris într-o carte apărută în 2005", scrie Sorin Semeniuc, pe site-ul linx.crji.org. Este vorba de capitolul „Criminogeneza corupției" care conține, potrivit sursei citate, „fragmente sustrase din opt surse care nu sunt menționate nicăieri".

Bogdan Licu a studiat dreptul la Universitatea Spiru Haret din București (1991 - 1995) cu diploma eliberată de Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Public. Ulterior, a urmat un cursuri la Colegiul Naţional de Apărare și la Colegiul Superior de Siguranţă Naţională.

În perioada 16 mai 2013 - 16 mai 2016 a fost prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.