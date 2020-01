Bucurestenii vor primi masti anti-gripa de la soferii si controlorii STB, a decis Firea. Accepta si donatii si face cheta la Primarie

Gabriale Firea a convocat luni un comandament de urgenta, anuntand ca astfel "analizeaza situatia din scolile bucurestene" in plin sezon gripal. Ea a folosit insa acest prilej pentru a transmite in repetate randuri ca ea nu are nicio competenta sa inchida scolile in cazul unei chestiuni de sanatate, ci doar cand e vorba de conditiile meteo.

In schimb, Firea a anuntat ca, desi nu e competenta ei - lucru subliniat insistent -, vine in ajutorul populatiei cu masti de protectie ce vor fi distribuite calatorilor in mijloacele de transport in comun. Calatorii le vor putea obtine fie de la soferi, fie de la controlori, insa pana cand va fi implementata masura va mai dura, pentru ca nici macar nu a fost gasita modalitatea prin care Primaria va face achizitia. De aceea, Firea a spus, in cazul in care cineva vrea sa faca o donatie, ea primeste si, totodata, "pentru cazurile sociale" va face cheta in Primarie.

"Cu mastile am luat impreuna aceasta decizie. Pentru calatorii care nu detin o masca, vor fi distribuite de conducatorul auto si de controlori. STB nu are aceste atributii conform legii, dar venim in sprijinul populatiei cu masuri care nu sunt obligatorii si in competenta, dar vrem sa ajutam populatia, chiar mai mult decat serviciul de transport pe care il oferim.

Vom stabili care e modalitatea urgenta, dar legala, de a achizitiona si apoi vom distribui calatorilor. Nu cred ca va veni cineva cu o donatie, daca vine foarte bine, inclusiv noi vom strange bani la Primarie, dar pentru cazuri sociale, nu se poate pentru intreaga populatie", a spus Firea.

Totodata, directorul STB a anuntat ca dezinfecteaza cu cloramina "tot parcul circulant, 1.600 de autobuze, tramvaie si troleibuze", in locurile esentiale: barele de sustinere, geamuri, scaune sau manerele scaunelor.

Firea anunta parintii ca nu are competenta sa inchida scolile la gripa, doar la zapada

Firea a anuntat de duminica sedinta, la care i-a chemat sa dea cateva date si sfaturi pe primarii de sector, directori din subordinea primariei precum si manageri si medici din spitalele subordonate. Decizia a fost comentata inca de ieri de dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, care a spus ca la aceasta ora situatia din Bucuresti nu reprezinta o urgenta si ca astfel de sedinte ar trebui facute impreuna cu expertii in sanatate publica de la nivelul Ministerului Sanatatii si institutii care pot lua masuri coordonate la nivel national.

Edilul Capitalei a mers inainte insa cu Comandamentul de urgenta unde le-a transmis bucurestenilor ca nu e ea de vina chiar pentru toate, deci nici pentru gripa sau coronavirusul chinezesc.

In ce priveste datele, aceasta a mentionat de la bun inceput ca ele vor fi diferite de cele prezentate de minister si expertii in sanatate publica pentru ca ea nu are decat cifrele transmise de medicii scolari.

Astfel, ea a anuntat ca in Sectorul 1 sunt inregistrate 140 de cazuri, in Sectorul 2 90 de cazuri, in Sectorul 3 158 de cazuri, in Sectorul 4 172 de cazuri, in Sectorul 5 119 cazuri iar in 6 233 de copii sunt bolnavi.

"Avand in vedere informatiile care circula pe retele, nu Primaria Capitalei si primariile de sector pot sa decida momentul in care se intrerup cursurile. S-a facut comparatia cu zilele cand Primaria a intrerupt cursurile deoarece erau intemperii, zapada de mai multi centimetri, zeci de centimetri si afara foarte frig.

Acum, avand in vedere ca e o problema de sanatate, gravitatea o stabileste Ministerul Sanatatii. Ni se cere insistent sa inchidem scolile. Ii inteleg pe parinti, si eu sunt parinte, si eu am copii mici si mai mari, adolescenti, dar cred ca trebuie sa urmam sfatul medicilor.

Dar a intrerupe in totalitate invatamantul nu e decizia Primariei Capitalei, ne vom supune acestei decizii daca ea va fi luata de Ministerul Sanatatii pe baza informatiilor primite de la DSP si Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti", a spus Firea.

Ea a revenit si mai tarziu, in timpul discutiei cu jurnalistii, cu astfel de precizari, desi nu fusese intrebata pe acest subiect.

"Deci, repet, nu Primaria Capitalei si primariile de sector decid inchiderea scolilor, gradinitelor, liceelor si universitatilor. La intrebarea 'cati copii trebuie sa se mai imbolnaveasca ca Gabriela Firea sa inchida scolile', raspunsul este clar: primarul Gabriela Firea nu are competente sa inchida scolile!", a reiterat edilul.

Legat de inchiderea scolilor, dr. Rafila, expert in sanatate publica, a spus ca, dincolo de cazuri punctuale in anumite clase, nu exista motive pentru o astfel de masura radicala.

"Nu cred ca e o masura care se impune in momentul de fata. Au fost cateva clase inchise in unele scoli, dar nu chiar asa de multe imbolnaviri care sa justifice o astfel de decizie", a declarat duminica dr. Rafila.

El a tinut insa sa reitereze mesajul catre parinti ca, atunci cand copilul are simptome, sa fie dus la medicul de familie si apoi sa fie tinut acasa, cat urmeaza tratamentul, pentru a reduce astfel raspandirea virusului in colectivitate.