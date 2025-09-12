Bursele sociale, în ceață: În noua hotărâre NU se specifică modul în care vor fi verificate veniturile părinților, după renunțarea la PatrimVen

Pentru anul școlar 2025-2026, metodologia de acordare a burselor sociale aduce o schimbare majoră: școlile nu mai sunt obligate să verifice veniturile părinților prin platforma PatrimVen. În schimb, verificarea va fi făcută de persoane desemnate de conducerea unității de învățământ, însă documentul oficial nu precizează cum se va realiza concret acest proces.

Consiliul Economic și Social (CES) a atras atenția, încă din etapa de avizare a hotărârii de guvern, că metodologia conține articole contradictorii privind verificarea veniturilor. În unele locuri se cere declarație pe proprie răspundere, în altele documente doveditoare, iar alte articole menționează PatrimVen sau ANAF.

În varianta finală, publicată ca Hotărârea nr. 732/2025, mențiunea referitoare la PatrimVen a dispărut.

Ce prevede noua metodologie

Potrivit articolului 14 din regulament, școlile iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii familiei, iar verificarea documentelor depuse de părinți este realizată de persoane desemnate de conducere. Dacă există suspiciuni, directorul sesizează autoritățile locale și solicită o anchetă socială. Cadrele didactice nu pot efectua astfel de anchete, însă, pe baza raportului întocmit de autorități, directorul poate decide retragerea bursei.

De ce a fost criticată verificarea prin PatrimVen

Până acum, școlile verificau condițiile de venit pentru bursele sociale prin PatrimVen, platforma ANAF care oferă acces la date despre venituri și patrimoniu.

Totuși, CES a semnalat că profesorii nu sunt specialiști fiscali și ar avea nevoie de instruire pentru a interpreta corect documentele ANAF. În plus, accesul la PatrimVen este restricționat și ar putea ridica probleme de confidențialitate.

„Metodologia trebuie să stabilească clar dacă verificarea se face prin declarații pe proprie răspundere, prin documente justificative sau prin acces în PatrimVen. În forma actuală, articolele se contrazic", au subliniat reprezentanții CES.

Astfel, Guvernul a optat să elimine PatrimVen din procedura oficială, însă modul concret în care școlile vor controla veniturile părinților rămâne un punct sensibil și încă neclar reglementat.