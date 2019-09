Busteni, Sovata si Sighisoara sunt destinatiile turistice cele mai ieftine din aceasta toamna

Busteni, Sovata si Sighisoara sunt localitatile cu cele mai ieftine optiuni de cazare din Romania, avand valori medii pentru o noapte intr-un hotel de 3 stele in timpul lunilor de toamna de 27 euro, 29 euro, respectiv 34 de euro pe noapte.

In ceea ce priveste destinatiile de la Marea Neaga, statiunile cu optiuni ieftine de cazare in timpul lunilor de toamna sunt Eforie Nord, Neptun si Constanta, iar valorile medii ale tarifelor pentru o noapte intr-un hotel de trei stele pentru lunile septembrie - noiembrie sunt 30 euro, 32 euro, respectiv 36 de euro. In plus, cele mai mici preturi medii pentru cazarea in orase se regasesc in Timisoara, Sibiu sau Iasi, avand valorile pentru o noapte in hoteluri de 3 stele de 37-39 de euro.

Orasele mari, precum Cluj-Napoca sau Bucuresti, sunt in topul cautarilor, cel mai probabil fiind ajutate si de prezenta aeroporturilor internationale. Cea mai scumpa statiune privind cazarea in lunile de toamna in hotelurile de trei stele este Baile Tusnad, unde o noapte costa 60 de euro in medie.