Călin Georgescu, mesaj din arest pentru susținători. Cum a apărut postarea de pe Facebook, el neavând acces la telefon

Călin Georgescu a publicat un mesaj scurt pe pagina sa de Facebook, în care le mulțumește celor care îl susțin și le transmite că sentimentele lor sunt reciproce. Mesajul apare la mai puțin de două săptămâni după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv. „Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!", este textul publicat pe pagina sa de Facebook.

Postarea ridică însă o întrebare legată de modul în care a fost publicată, în condițiile în care Georgescu se află în custodia autorităților. O persoană aflată într-un centru de reținere și arestare preventivă nu poate utiliza în mod obișnuit un telefon mobil personal, o tabletă sau un calculator pentru a accesa internetul și a publica mesaje pe rețelele sociale. Comunicarea cu exteriorul se desfășoară în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele aplicabile centrelor de arestare. Printre mijloacele permise se numără convorbirile telefonice de la aparatele instalate în centru, vizitele și corespondența scrisă.

În aceste condiții, o postare apărută pe contul de Facebook al unei persoane aflate în arest preventiv poate fi publicată de cineva din exterior care are acces la cont. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor împotriva deciziei primei instanțe de a-l plasa sub control judiciar. Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, Georgescu și alte două persoane ar fi convins un om de afaceri să le dea 1,1 milioane de euro, promițându-i că îl vor ajuta să obțină o linie de credit de până la 15 milioane de euro de la o instituție financiară străină.