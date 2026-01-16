Camerele de gardă, pline ochi în toată țara. Ministrul Sănătății: "Gripa clasică e mai gravă decât COVID. Vine un nou val de îmbolnăviri"

Camerele de gardă din spitalele din România sunt supraaglomerate, în special în secțiile de pediatrie și boli infecțioase, pe fondul unei creșteri sezoniere a îmbolnăvirilor. Situația este atent monitorizată de Ministerul Sănătății, iar autoritățile dau asigurări că, deși numărul pacienților este mai mare decât anul trecut, nu există în acest moment un risc de colaps al sistemului medical.

Declarațiile au fost făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o intervenție televizată, în care a explicat cauzele aglomerării și a transmis recomandări clare populației.

Potrivit ministrului, indicatorii arată o creștere moderată a numărului de pacienți față de anul trecut, specifică acestei perioade a anului. Totuși, autoritățile se așteaptă la un nou vârf de prezentări la unitățile de primiri urgențe imediat după reluarea cursurilor școlare.

„Este o evoluție ciclică, pe care o vedem în fiecare an. Va mai exista o creștere pe termen scurt, odată cu reînceperea școlilor, după care curba se va stabiliza și va începe să scadă", a explicat ministrul Rogobete.

Un element esențial subliniat de oficial este că, în acest sezon, formele cele mai grave de boală sunt cauzate de gripa clasică, nu de COVID-19. Deși există în continuare cazuri de COVID, acestea se situează la un nivel similar cu cel de anul trecut și nu generează, în majoritate, forme severe.

„Avem pacienți atât cu gripă, cât și cu COVID, însă de data aceasta gripa clasică produce cele mai multe forme grave, nu COVID", a precizat ministrul Sănătății.

Un alt semnal de alarmă tras de autorități vizează gradul foarte scăzut de vaccinare. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Sănătății, peste 90% dintre pacienții care ajung în camerele de gardă în această perioadă nu sunt vaccinați antigripal.

„Vaccinarea rămâne recomandarea numărul unu. Avem vaccinuri, avem stocuri, accesul este rapid. Vaccinul nu oprește întotdeauna transmiterea, dar reduce semnificativ severitatea bolii și riscul de complicații", a subliniat ministrul.

Apel către populație: nu mergeți direct la Urgențe dacă nu este necesar

Pentru a evita supraaglomerarea spitalelor, Ministerul Sănătății face apel la populație să nu se prezinte direct la camerele de gardă, decât dacă starea de sănătate se agravează rapid.

Recomandarea oficială este ca pacienții cu simptome ușoare sau moderate să apeleze, în primă fază, la medicul de familie sau la ambulatoriile de specialitate, urmând ca Urgențele să fie utilizate strict pentru cazurile severe.

„Unitățile de primiri urgențe trebuie să rămână disponibile pentru pacienții care chiar au nevoie de intervenție rapidă. Este esențial să folosim corect resursele medicale", a transmis ministrul.