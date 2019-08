Care este cea mai vizitata capitala din lume! Pe ce loc se afla Bucurestiul

Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, in timp ce Bucuresti se afla pe pozitia 61 la nivel mondial si pe 28 in topul capitalelor europene, conform analizei realizate de reprezentantii unei platforme online de cautare pentru calatorii.

"Cea mai cautata capitala este Londra, metropola Marii Britanii, urmata de Paris si Amsterdam. Orasele europene domina clasamentul, ocupand primele 7 pozitii in ierarhia atragerii turistilor. Istoria bogata, bogatiile naturale, nivelul de trai, sau normele de igiena specifice statelor din vestul continentului contribuie impreuna la dezvoltarea industriei turismului", se arata in analiza realizata de momondo.ro, scrie agerpres.ro.

Intre capitalele tarilor europene, Bucuresti ocupa locul 28, fiind intrecut de Belfast (Irlanda de Nord), Cardiff (Tara Galilor) si Riga (Letonia). In schimb, la nivel mondial, capitala tarii noastre se afla pe locul 61, depasind Tbilisi, capitala Georgiei, dar atragand mai putini turisti decat Beirut (locul 60) sau Jakarta (locul 59). Analiza mai arata ca turistii sunt atrasi si de preturile reduse pentru cazare, printre cele 5 orase cu media preturilor hotelurilor cea mai mica fiind si capitalele vizitate de turisti romani din ce in ce mai mult in ultimii ani: Vientiane (Laos) si Phnom Penh (Cambodgia). Dintre cele europene, cele mai accesibile din punctul de vedere al costurilor cazarii sunt Ankara (51 euro/ noapte), Kiev (58 euro/noapte) si Chisinau (64 euro/noapte).