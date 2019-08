Cat de bune sunt pastilele pentru slabit! Iata adevarul despre ele

Este greu sa rezisti tentatiei de a folosi pastilele pentru slabit, mai ales daca vrei sa scapi rapid de kilogramele in plus. Dar, aceste produse sunt sigure si eficiente? Rasunsul il veti afla in articolul urmator.

Pastilele de slabit functioneaza cu adevarat? Unii spun ca da, altii ca nu. Cand vrei sa slabesti, cel mai important este sa ai asteptari realiste. Nu exista o formula magica pentru pierderea in greutate. Pastilele de slabit pot fi benefice, dar nu vor fi magice. Nu functioneaza pentru toata lumea. La fel ca majoritatea medicamentelor, pastilele pentru scaderea in greutate pot avea efecte secundare, asa ca ar trebui sa discutati inainte cu medicul dumneavoastra sau cu un nutritionist.

Nu trebuie sa utilizati medicamente pentru a pierde in greutate atunci cand sunteti gravida, daca aveti sub 18 ani sau aveti anumite afectiuni medicale. Cea mai eficienta metoda de a pierde in greutate si de a va mentine in forma este prin schimbari ale stilului de viata. Este important sa aveti o dieta sanatoasa saraca in calorii, cu continut ridicat de fibre, multe fructe si legume si activitate fizica.

Acestea inhiba actiunea unei enzime numite lipaza, care este responsabila de degradarea grasimilor din intestin. Prin inhibarea acestei enzime, un procent din grasimea ingerata este eliminata din organism prin miscari intestinale in loc sa fie descompusa si absorbita. Afecteaza hipotalamusul, regiunea creierului care regleaza apetitul.