Cat te ingrasi cu adevarat intr-o zi in care ai mancat prea mult

Exista zile in care decizi sa renunti la dieta si exagerezi cu mancarea. Cu siguranta te-ai intrebat cat te ingrasi cu adevarat in acele zile.

Samantha Cassetty, medic si nutritionist, iti spune cat te poti ingrasa daca mananci fara limite intr-o zi proasta. Si se pare ca trebuie sa mananci ridicol de mult pentru a te ingrasa o jumatate de kilogram pe zi. "Este imposibil sa te ingrasi peste noapte, chiar daca ai mancat si ai baut. Motivul vine din calcularea caloriilor. Chiar daca nu este 100% precis, principiul ramane adevarat. Pentru a te ingrasa, trebuie sa mananci cu 3500 de calorii mai mult decat mananci in mod normal", spune medicul.

Sa spunem ca mananci 2000 de calorii pe zi. Acest lucru ar insemna ca ar trebui sa mananci un total de 5500 de calorii pentru a te ingrasa o jumatate de kilogram, fara a pune la socoteala activitatea fizica. Pentru a consuma cu 3500 de calorii in plus, ar trebui sa mananci ceea ce consumi in mod regulat, alaturi de trei pahare cu vin (370 calorii), doua aripi de pui (110 calorii), inele de ceapa (340 calorii), o portie de chipsuri cu branza (290 calorii), un burger cu cartofi prajiti (860 calorii) si o felie de tort de ciocolata (795 calorii). Este foarte multa mancare si nici macar nu ai atins suma totala de 5500 de calorii.