Cazul Caracal: Alexandru Cumpanasu a facut preinfarct

Alexandru Cumpanasu s-a simtit foarte rau si a mers de urgenta la un Spitalul Floreasca din Bucuresti, unde a primit ingrijiri medicale. Doctorii care l-au consultat i-au dat un verdict ingrijorator: preinfarct.

Aflat in lupta pentru aflarea adevarului despre disparitia nepoatei sale, Alexandra Macesanu, barbatul a fost azi-noapte in platoul emisiunii prezentata de Victor Ciutacu, "Punctul Culminant". Alexandru Cumpanasu a acuzat dureri in zona inimii si senzatii de amorteala la o mana, iar la finalul emisiunii, el a mers la spital. Potrivit primelor informatii, barbatul a suferit un preinfarct. Starea candidatului la alegerile prezidentiale din acest an este una stabila acum, potrivit Romania TV.

Ieri seara, Alexandru Cumpanasu a anuntat ca familia Alexandrei Macesanu va solicita un experiment judiciar in afara tarii privind modul in care ar putea fi ars un cadavru intr-un butoi ce are caracteristici identice cu cele ale butoiului descoperit in curtea lui Gheorghe Dinca.