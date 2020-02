Cazul fetitei care a rămas însărcinată la doar 13 ani. Părinților nu le-a venit sa creada când au aflat cine e tatăl copilului

Cazul unei fete însărcinate la doar 13 ani a pus pe jar opinia publică, iar detaliile absolut șocante au transformat întreaga întâmplare într-un adevărat punct de cotitură în ceea ce privește relațiile sexuale la vârste fragede. Părinților fetei nu le-a venit să creadă atunci când au aflat cine este, de fapt, tatăl copilului.

Totul s-a petrecut în Rusia, iar fata de 13 ani a rămas însărcinată cu un băiat de... 10 ani. Dar Darya Sudnishnikova - a împlinit, recent, 14 ani - a trecut cu bine peste această "aventură" din viața ei și, devenind extrem de populară, încearcă să obțină câștiguri financiare de pe urma întâmplării. E deja faimoasă pe rețelele de socializare, iar acum își caută sponsori, dorind să devină influencer. Deși este bolnavă de cancer, mama fetei spune că are toate motivele să trăiască, pentru a fi alături de fiica ei, chiar dacă - inițial - nici nu i-a venit să creadă că aceasta ar urma să devină mămică. Dar un test de sarcină a confirmat martea surpriză.

"Inițial, am crezut că are enterocolită, dar am început să realizăm că nu acesta era cazul. Am cumpărat un test de sarcină și am aflat ce se petrecea", a spus mama adolescentei, potrivit a1.ro.

"Ivan mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine". În ceea ce o privește pe Daria, aceasta a mărturisit că l-a cunoscut pe băiatul de 10 ani prin intermediul unui prieten, iar după numai două zile erau împreună, băiatul spunându-i că s-a îndrăgostit de ea.

"Un prieten al meu ne-a făcut cunoștință, iar la două zile după aceea, eram împreună. Ivan mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine. Am încercat să petrecem cât mai mult timp împreună. Ne place să ne plimbăm pe stradă ținându-ne de mâini și să ne sărutăm. Nu am crezut că la vârsta asta poate să facă așa ceva. M-am gândit că nu e va întâmpla nimic", a spus Daria.