Ce avere are Ludovic Orban, premierul desemnat de Iohannis

Ludovic Orban, premierul desemnat de Klaus Iohannis, este unul dintre cei mai modești prim-miniștri ai României din punctul de vedere al averii deținute. Din păcate, singurele informații despre averea lui Orban provin din 2017, deoarece Ludovic Orban nu și-a mai completat declarația de avere de doi ani, nefiind parlamentar în actuala legislatură.

Ludovic Orban nu și-a mai actualizat declarația de avere și nici declarația de interese din anul 2017, potrivit portalului declaratii.integritate.eu. Conform celei mai recente declarații de avere, Ludovic Orban este proprietarul unei case de 200 mp în localitatea Dobroești, județul Ilfov.

Ludovic Orban mai deține un autoturism Volkswagen Passat și are două conturi bancare, cu 5.700 de euro și 3.000 de dolari. În anul 2015, Ludovic Orban a înstrăinat un apartament, în schimbul căruia a primit 70.000 de euro.

Ludovic Orban are și o datorie de 10.000 de euro în urma unui credit contractat în 2014. În anul fiscal anterior completării declarației de avere, Ludovic Orban a încasat 83.767 de lei, sumă reprezentând salariul pentru funcția de deputat, iar soția sa, Mihaela, a primit 9.000 de lei, aceasta fiind director al Asociației Miruna.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat, marți 15 octombrie, premier de către președintele Klaus Iohannis.

"Va multumesc pentru increderea acordata. Sunt onorat sa-mi asum aceasta responsabilitate in numele PNL si garantez ca voi pune toata experienta in slujba servirii interesului public. In acest moment, romanii se uita cu speranta. Vom da romanilor ceea ce asteapta de la noi: cinste, competenta, integritate", a declarat Ludovic Orban, după anunțul desemnării ca premier.