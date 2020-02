Ce cauta oamenii pe Google despre coronavirus. Top 10 intrebari

Cele mai frecvente 10 intrebari adresate de publicu pe Google despre virusul Covid-19 au fost dezvaluite de un purtator de cuvant al motorului de cautare.

Raspunsurile sunt oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Serviciul Public de Sanatate (NHS) din Regatul Unit, relateaza Press Association.

1. Ce este coronavirusul?

OMS indica pe site-ul sau: "Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care se gasesc atat la animale, cat si la oameni. Unele infecteaza oameni si provoaca boli care variaza de la raceala comuna la afectiuni mai severe, cum ar fi Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul Acut Respirator Sever (SARS)".

Noua forma de virus cu denumirea comuna de "coronavirus" a fost numita Covid-19.

2. Care sunt simptomele coronavirusului?

Departamentul de Sanatate Publica din Anglia (PHE) descrie simptomele Covid-19 ca fiind "asemanatoare gripei". PHE indica: "Pe baza dovezilor actuale, noul coronavirus (Covid-19) prezinta simptome asemanatoare gripei, precum febra, tuse sau dificultati de respiratie".

3. Cate persoane au murit din cauza coronavirusului?

Cele mai recente statistici indica 1.369 de decese dupa contractarea Covid-19, cu 1.367 de decese in China, unul in Hong Kong si unul in Filipine.

4. Cum a inceput coronavirusul?

La 31 decembrie, biroul OMS din China a luat la cunostinta primele cazuri raportate despre un virus necunoscut anterior, in orasul Wuhan. OMS a precizat: "Este posibil ca o sursa animala dintr-o piata de animale vii din China sa fie responsabila pentru unele dintre primele infectii umane raportate. Sursa animala a 2019-nCoV (denumirea temporara a noului virus - n.red.) nu a fost inca identificata".

5. Coronavirusul este in Marea Britanie?

Cele mai recente statistici indica noua cazuri de Covid-19 inregistrate in Marea Britanie.

6. De la cine a inceput coronavirusul?

Virusul Covid-19 nu poate fi urmarit inapoi in timp pana la o singura persoana.

7. Exista un remediu pentru coronavirus?

In prezent, nu exista vaccin pentru coronavirus. Pacientii sunt tratati in spital si tinuti in carantina pentru prevenirea raspandirii virusului.

OMS a notat pe site-ul sau: "Pana in prezent, nu exista niciun medicament specific recomandat pentru a preveni sau trata noul coronavirus. Cu toate acestea, cei infectati cu 2019-nCoV ar trebui sa primeasca ingrijiri adecvate pentru ameliorarea si tratarea simptomelor, iar cei cu semne de boala grava ar trebui sa beneficieze de ingrijire optima de sustinere.

Unele tratamente specifice sunt in curs de investigare si vor fi testate prin studii clinice. OMS ajuta la coordonarea eforturilor de dezvoltare a medicamentelor pentru tratarea nCoV impreuna cu o serie de parteneri".

8. Cum se raspandeste coronavirusul?

Potrivit NHS, "virusuri similare" Covid-19 sunt raspandite prin picaturile expulzate prin tuse, ceea ce inseamna ca spalarea frecventa a mainilor cu sapun ar putea fi de ajutor pentru reducerea riscului de infectare.

"Deoarece este o boala noua, nu stim exact cum se raspandeste coronavirusul de la om la om. Virusuri similare se raspandesc prin picaturile (raspandite) prin tuse. Este foarte putin probabil ca acest coronavirus sa se raspandeasca prin pachete din tarile afectate sau prin alimente", se arata pe site-ul NHS.

9. Cate persoane au coronavirus?

Cele mai recente statistici indica 60.368 de cazuri de Covid-19 confirmate la nivel mondial.

10. Se transmite coronavirusul pe cale aeriana?

OMS afirma ca transmiterea virusului este "inca in curs de evaluare", dar se estimeaza ca se raspandeste prin picaturile expulzate prin tuse.

Organizatia noteaza pe site-ul sau: "Pentru noul coronavirus, trebuie sa observam in continuare datele si sa intelegem cum a fost evaluat modul de transmitere".

Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor afirma: "Desi pana acum nu exista dovezi privind transmiterea pe cale aeriana, recomandam o abordare prudenta din cauza lipsei de studii care sa excluda acest mod de transmitere".