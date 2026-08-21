Ce este metoda „Man-in-the-Middle", frauda prin care un e-mail a costat o firmă din Alba 76.000 de euro

Reprezentanții unei firme din Alba Iulia au fost înșelați, prin metoda "Man-in-the-Middle", să vireze peste 76.000 de euro într-un cont indicat de persoane necunoscute, care s-au interpus, prin folosirea unor adrese de e-mail similare, în corespondența electronică purtată între societate și o altă firmă din străinătate, a informat vineri, 21 august, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

"La data de 20 august 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din municipiul Alba Iulia, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune. Din cercetări a reieșit că, la data de 17 august 2026, persoane necunoscute s-ar fi interpus, prin folosirea unor adrese de e-mail similare, în corespondența electronică purtată între societatea reprezentată de bărbatul de 59 de ani și o societate din străinătate, moment în care ar fi transmis, pe adresele de e-mail ale societăților, modificări ale datelor contului bancar", se menționează într-un comunicat IPJ Alba.

În acest context, joi, de pe adresa de e-mail similară cu a societății din străinătate, persoanele necunoscute ar fi transmis societății din Alba Iulia o factură în valoare de 76.250 de euro, pe care reprezentanții acesteia au achitat-o, transmițând banii în contul indicat. Cercetările sunt continuate într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.