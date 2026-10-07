Operații pentru mărirea "puterii voinicului" într-un salon de tatuaje din Constanța: clienții veneau din toată țara și plăteau până la 6.000 de lei

O femeie fără pregătire medicală este anchetată după ce ar fi realizat ilegal, într-un salon de tatuaje și piercing din Constanța, mai multe tipuri de proceduri estetice. Printre serviciile oferite se aflau și intervenții de mărire a organelor sexuale, efectuate cu acid hialuronic. Anchetatorii au reținut-o, iar ulterior aceasta a fost plasată sub control judiciar.

Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii după ce femeia a început să publice în mediul online imagini cu intervențiile pe care le efectua în salon.

Deși nu avea calitatea de medic, aceasta realiza atât proceduri de înfrumusețare destinate femeilor, cât și intervenții de mărire pentru bărbați. Potrivit Digi24, astfel de proceduri puteau reprezenta un pericol pentru sănătatea clienților.

Tarifele diferau în funcție de complexitatea procedurilor. Pentru cele mai simple intervenții, clienții plăteau de la 500 de lei, în timp ce serviciile mai complexe puteau costa până la 6.000 de lei.

Salonul ajunsese cunoscut în rândul bărbaților interesați de asemenea proceduri, iar clienții veneau la Constanța din mai multe zone ale țării pentru a apela la serviciile oferite acolo.

În urma anchetei, femeia a fost reținută pentru 24 de ore.

Ulterior, aceasta a fost prezentată magistraților din Constanța, care au hotărât ca cercetările să continue cu femeia sub măsura controlului judiciar.