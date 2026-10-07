În regiunea Irkutsk s-a asigurat că nu este nevoie de ajutor și nici nu este vorba de ciumă. Acest lucru a fost declarat de Elena Sofina, adjunctul primarului districtului Șelehov, responsabilă cu gestionarea domeniului social, scrie aceasta pe rețeaua Telegram.

„Au apărut informații conform cărora Donald Trump este gata să ne ajute în legătură cu situația pneumoniei din district. Consider că este necesar să răspund direct. Ne vom descurca singuri. Situația este sub control deplin: Rospotrebnadzor, echipa regională și administrația districtului Șelehov lucrează împreună. Diagnosticul periculos nu este confirmat, dar respectăm oricum toate măsurile prevăzute de protocol. Deja 60% dintre pacienți au ieșit din carantină. Continuăm să lucrăm", a comentat Elena Sofina.

Panica legată de situația epidemiologică din Rusia a apărut pe fondul decesului unei angajate în vârstă de 28 de ani a Institutului Antibubonic din Irkutsk. În același timp, Rospotrebnadzor a declarat oficial că tânăra nu a murit de ciumă, ci de pneumonie. Deși infectarea cu bacteria periculoasă nu a fost confirmată, în regiune s-au luat toate măsurile de precauție: s-au instituit măsuri preventive, iar persoanele care au intrat în contact cu tânăra au fost plasate în carantină.

"Așa cum am scris deja, sentimentele de panică sunt alimentate de resursele anti-ruse, cărora le este în interes să creeze o imagine negativă a țării noastre. Între timp, nimeni nu scrie că în SUA s-a înregistrat cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimii 35 de ani, care a provocat deja decese. Așadar, dacă cineva are nevoie de ajutor în timpul epidemiei, aceia sunt americanii", mai spune Sofina.

Marian Gârleanu