"Ciuma Portocalie" stârnește furia președintelui SUA. O statuie aurită cu Trump nud a fost expusă la Parlamentul European

O statuie a președintelui american Donald Trump a fost expusă în clădirea Parlamentului European de la Strasbourg, Franța.

Statuia satirică de 2,5 metri, creată de artistul danez Jens Galschiot, poartă numele „Ciuma Portocalie" și îl prezintă pe liderul american nud, ținând în mână o bâtă lungă aurie și stând pe umerii unui bărbat mai mic de statură.

Artistul a precizat că lucrarea este placată cu aur de 23 de carate. Statuia este cunoscută și sub numele de „Regele Injustiției".

Lângă statuie se află panouri explicative care arată că „Regele Injustiției" stă pe spatele unui bărbat ce se prăbușește sub această povară.

„Aș face orice să-l ajut. În afară de a coborî de pe spatele lui", continuă textul, artistul reproșându-i lui Trump faptul că blochează tentativele de a combate schimbările climatice.

„Sunt încă la Strasbourg, unde voi distribui 10.000 de exemplare din „Ciuma Portocalie".

Statuia este amplasată la intersecția a două dintre clădirile Parlamentului și urmează să rămână acolo până joi. Eurodeputatul danez de stânga Per Clausen, cel care l-a invitat pe artist, a declarat că nu este îngrijorat de o eventuală reacție a lui Trump.

„Dacă cineva este atât de sensibil încât nu poate tolera expunerea acestei sculpturi în Parlamentul European, atunci nu are ce căuta pe scena mondială", a spus Clausen.

Președintele american nu a comentat pe marginea statuii, care a mai fost expusă în alte orașe europene, precum și la conferința ONU privind schimbările climatice COP30 de la Belém, Brazilia.