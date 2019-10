Ce i-a spus Aurelia Chirita sotului ei, inainte sa se urce in microbuzul-mortii din Ialomita

Sotul Aureliei Chirita a rememorat in cadrul unui interviu ultima discutie pe care a avut-o cu aceasta, inainte sa se urce in microbuzul-mortii. Marturiile sale sunt sfasietoare... Barbatul si-a stapanit cu greu lacrimile care ii inunda ochii de doua zile... de cand a ramas singur sa isi creasca cei trei copii pe care i-a daruit femeia iubita.

Ce i-a spus Aurelia Chirita sotului ei, inainte sa se urce in microbuzul-mortii

In varsta de 31 de ani, Aurelia Chirita era mama a trei copii: un baiat si doua fetite. Mezina familiei are doi anisori si nu stie ca cea care i-a dat viata nu mai este... Sotul tinerei mamici a povestit ce a facut aceasta inainte sa plece spre munca pentru ultima data. Costel Chirita a spus ca femeia si-a sarutat copiii, parca presimtind ca nu se va mai intoarce niciodata in viata la ei si atunci cand el a rugat-o sa aiba mare grija de ea, l-a linistit, reamintindu-i ca mereu face asta.

"Ieri dimineata, cand a plecat, a pupat copii - parca Dumnezeu i-a zis - si i-am zis sa aiba grja de ea, i-am spus de doua ori si a zis: «Hai, mai, ce, cum sa nu am grija? Stai linistit». Pentru mine ramane vesnic, deci, o am in suflet pana inchid si eu ochii", a povestit cu multa tristete in glas sotul Aureliei Chirita.

Ieri, trupurile victimelor accidentului din Ialomita, care a declansat Planul Rosu de Interventie au fost aduse in localitatea Munteni-Buzau, unde vor fi inmormantate. O proba importanta in tragedia din apropiere de Slobozia va fi analiza tahografului aflat pe tir, pentru ca el indica timpii de condus. Medicii legisti vor sa se asigure ca soferul nu a suferit vreun infarct in timpul condusului.