Ce legătură are vitamina B12 cu cancerul. Descoperirea care îi surprinde pe cercetători
Postat la: 21.08.2026 |
Vitamina B12 este considerată de mult timp un nutrient esențial pentru organism, însă cercetările recente sugerează că relația dintre nivelul vitaminei B12 și cancer este mult mai complexă decât se credea.
Atât valorile scăzute, cât și cele foarte ridicate ale vitaminei B12 au fost asociate în unele studii cu rezultate mai slabe în cazul anumitor forme de cancer.
Vitamina B12, cunoscută și sub denumirea de cobalamină, este indispensabilă pentru organism. Aceasta contribuie la formarea ADN-ului, menținerea tecii de mielină care protejează nervii, maturizarea globulelor roșii și metabolismul grăsimilor și aminoacizilor, scrie Science Alert.
Vitamina B12 se găsește în mod natural în alimentele de origine animală, motiv pentru care persoanele care urmează o dietă strict vegetală pot prezenta un risc mai mare de deficit. De asemenea, anumite probleme care afectează absorbția nutrienților pot duce la niveluri insuficiente de B12.
Rolul vitaminei în producerea și repararea ADN-ului i-a determinat pe cercetători să investigheze de mai mult timp o posibilă legătură cu apariția cancerului. Ipoteza inițială era că un deficit de B12 ar putea împiedica repararea ADN-ului, favorizând apariția mutațiilor și, ulterior, dezvoltarea tumorilor.
Unele cercetări au indicat însă o situație diferită. Niveluri neobișnuit de mari de B12 în sânge au fost observate la persoane diagnosticate cu cancer pulmonar, mamar, esofagian sau colorectal.
Acest lucru nu înseamnă însă că vitamina B12 provoacă în mod direct cancerul.
O diferență importantă este aceea dintre cantitatea de vitamina B12 consumată prin alimentație și nivelul vitaminei măsurat în sânge.
Valoarea din sânge nu depinde exclusiv de dietă. Organismul stochează, utilizează și transportă vitamina B12, iar aceste procese pot fi afectate de apariția cancerului.
Ficatul păstrează rezerve importante de B12, iar tumorile, în special cele localizate la nivelul ficatului sau cancerele agresive care s-au răspândit în organism, pot perturba modul în care vitamina este depozitată, transportată și eliberată.
Unele tumori pot crește, de asemenea, producția proteinelor care transportă B12 prin sânge. Prin urmare, un nivel crescut al vitaminei B12 la analize ar putea fi, în anumite situații, un indicator al unei probleme deja existente, și nu cauza acesteia.
Un studiu publicat în 2026 în Cancer Research Communications a analizat datele a 37.106 pacienți diagnosticați cu cancer colorectal. Cercetătorii de la University of Texas Medical Branch au folosit o bază de date internațională care include informații provenite din 108 sisteme medicale.
Pacienții care aveau un nivel al vitaminei B12 de peste 1.000 de picograme pe litru au avut o supraviețuire mediană de aproximativ cinci ani. În cazul persoanelor cu niveluri normale de B12, supraviețuirea mediană a fost de aproape 11 ani.
După luarea în calcul a unor factori precum vârsta, tratamentul și alte probleme de sănătate, pacienții cu niveluri ridicate de B12 prezentau un risc de deces de aproximativ două ori mai mare decât cei cu valori scăzute și cu aproximativ 65% mai mare decât cei cu niveluri normale.
Aceștia aveau, de asemenea, o probabilitate mai mare să fie diagnosticați deja cu boală în stadiul 4 și să dezvolte metastaze într-un interval de un an, în special la nivelul ficatului.
Cercetătorii au analizat și sute de tumori colorectale și au identificat o activitate crescută a genei MTR. Aceasta este implicată în producerea unei enzime care utilizează vitamina B12 pentru formarea unor componente necesare ADN-ului.
Tumorile în care gena MTR era mai activă au fost asociate cu cele mai slabe șanse de supraviețuire.
Rezultatele sugerează o posibilă explicație: tumorile agresive ar putea fi mai eficiente în utilizarea și acumularea vitaminei B12 pentru a susține multiplicarea rapidă a celulelor tumorale.
Și alte cercetări au identificat asocieri similare între nivelurile crescute de B12 și evoluția nefavorabilă a cancerului. Totuși, o analiză publicată în 2024 a subliniat că semnificația nivelului ridicat de B12 la pacienții deja diagnosticați cu cancer rămâne incertă.
Rămâne neclară și situația persoanelor cu niveluri scăzute de vitamina B12.
Un studiu realizat în 2024 în Vietnam, pe 3.758 de pacienți cu cancer și 2.995 de persoane fără cancer, a identificat o asociere de tip „U". Atât consumul foarte scăzut, cât și cel foarte ridicat de vitamina B12 au fost asociate cu un risc mai mare de cancer comparativ cu un consum intermediar.
Cercetarea a fost însă una observațională și s-a bazat pe chestionare alimentare, ceea ce înseamnă că rezultatele pot indica o asociere, dar nu pot demonstra că vitamina B12 cauzează cancerul.
Prin urmare, relația dintre vitamina B12 și cancer nu este încă pe deplin înțeleasă. Datele actuale sugerează mai degrabă că nivelurile anormale de B12, în special cele foarte ridicate la pacienții cu cancer, ar putea reflecta procese care se desfășoară deja în organism.
Este important ca rezultatele acestor studii să nu fie interpretate ca o recomandare de a opri administrarea vitaminei B12 sau de a evita suplimentele fără sfatul unui medic. Necesarul de B12 diferă în funcție de alimentație și de capacitatea organismului de a absorbi nutrientul.
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