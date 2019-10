Celentano din "Las Fierbinți" se vrea invitat în emisiunea lui Denise Rifai. Il va chema celebra moderatoare?

Realitatea TV are fani din toate domeniile chiar și din rândul actorilor de la celelalte televiziuni. Adrian Văncică, actorul care îl interpretează pe Celentano în serialul Las Fierbinți de la Pro TV a avut aseară o replică memorabilă.

Personajul s-a hotărât să candideze la primărie și și-a exprimat dorința să vină în emisiunea lui Denise Rifai de la Realitatea TV pentru că este singura pe care o îndrăgește și nici nu vrea să audă de alte televiziuni.

"Atentie, am venit cu cod VSB, vreau sa fiu primar. Am facut o lista cu toate posturile TV la care vreau sa merg. Merg oriunde, la B1 nu, mi-e frica de ala, cheliosul ala care tipa la toata lumea și nici la Antena 3, nu calc pe acolo, stiti de ce? Nu-mi place de Gâdea, s-a vopsit si nu-i șade frumos. Nici la Romania TV nu merg, nu-mi place. La Realitatea mă bag, mă bag, numai la Denise Rifai, băi Vasile, tu ai văzut-o pe aia ce dă din merliță, ce-mi place de ea cum se îmbârzoiază la oameni. Merg la ea dar nu discutăm politică, am eu niste treburi cu ea, cine stie, poate să ieșim la o cafea, numai dacă insistă. La DIGI in niciun caz, ce dracu?!", spune Celentano.

Ramane de vazut daca Denise Rifai il va chema pe Celentano intr-o emisiune fata in fata si-l va provoca pe acesta sa aiba discutii despre politica si politicieni, despre situatia actuala a Romaniei. Trebuie reamintit aici ca Vancica, aka Celentano, a avut la un moment dat o scrisoare deschisa memorabila adresata situatiei politice din tara noastra.