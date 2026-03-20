Centura verde a Pământului se mută spre nord-vest. Ce înseamnă asta în realitate
Postat la: 20.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Centura verde a planetei se deplasează spre nord-vestul Pământului de câteva decenii. Termenul se referă la distribuția globală a biomasei vegetale și la ritmurile sezoniere ale vegetației terestre. Cercetătorii urmăresc mișcările vegetației între emisfera nordică și cea sudică folosind observații satelitare și date din modele climatice.
Echipa a aplicat un sistem nou care calculează centrul de masă al verziului planetei. Plecând de la acest punct, oamenii de știință au creat o busolă pentru a măsura cum și cu ce viteză se schimbă această centură verde. Studiul a detectat un model de mișcare neașteptat. Pe lângă avansul evident spre nordul planetei, s-a identificat și o deplasare spre est. Cercetătorii leagă această mișcare de înverzirea unor regiuni precum India, Europa, Rusia și China. Un factor important este „dispariția progresivă" a deșertului Gobi.
„Am comprimat complexitatea biosferei într-o singură pulsație în mișcare", a declarat profesorul Gustau Camps-Valls, de la Universitatea din Valencia. Mișcarea indică o creștere generală a densității vegetației la scară mondială. Principalele cauze sunt sezonurile de creștere mai lungi și iernile mai blânde. Creșterea concentrațiilor de CO2 din atmosferă acționează ca un fertilizant. Aceasta extinde centura verde spre zone care înainte erau mai aride. Deși o vegetație mai densă poate părea un semn pozitiv, cercetătorii avertizează că dezechilibrul biosferei reflectă schimbări climatice profunde.
