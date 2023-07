CEO-ul Worldcoin: Moneda digitală globală legată de ID-ul digital global va fi în curând necesară "fie că vă place sau nu"

Nu se mai vorbește despre acest lucru în termeni futuristici; este o realitate actuală care va fi în curând impusă întregii omeniri.

Populația lumii acceptă două componente tehnologice oferite de elitele globaliste: Un act de identitate digital recunoscut la nivel mondial care să înlocuiască cardurile din portofel și o monedă digitală recunoscută la nivel mondial care să înlocuiască banii din portofel. Cele două, împreună, vor constitui fundamentul sistemului bestial global punitiv.

Directorul general al Worldcoin a avertizat că un sistem global de identificare digitală va fi introdus pentru cetățenii din întreaga lume, indiferent dacă "le place sau nu". Worldcoin a dezvoltat un sistem pe care îl prezintă ca fiind "cea mai mare rețea publică financiară și de identitate din lume". În esență, compania a creat o bază de date care face legătura între numerarul digital, sau monedele digitale ale băncilor centrale (CBDC), și un sistem de identitate digitală.

Compania și-a creat propria formă de monedă digitală, numită Worldcoin token (WLD). Legat de WLD este un alt produs al Worldcoin - World ID. World ID este un sistem de identitate digitală care colectează datele biometrice ale persoanelor și le păstrează într-o bază de date care se leagă de tranzacțiile WLD. WLD și World ID sunt conectate și accesate prin intermediul aplicației World App a companiei. "Când totul va fi pus în aplicare și nu va mai fi "voluntar", aceste tehnologii vor fi folosite pentru a crea și a pune în aplicare orașe de 15 minute", spune Christine Anderson, membră a Parlamentului UE din Germania.

