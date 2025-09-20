Cercetătorii anunță dispariția crizei de la 40 de ani: a fost înlocuită de o criză a tinerilor sub 25 de ani

Timp de decenii, o certitudine aproape unanim acceptată a modelat înțelegerea noastră despre bunăstarea mentală: se credea că nivelul de fericire și echilibru sufletesc atinge un punct minim în jurul vârstei de 40-50 de ani, înainte de a se ameliora treptat pe măsură ce înaintam în vârstă.

Această „criză a vârstei mijlocii" era un reper aproape universal recunoscut. Dar, iată că cele mai recente analize, bazate pe milioane de răspunsuri la sondaje din Statele Unite, Regatul Unit și alte 44 de țări, conturează o imagine cu totul nouă, ce spulberă vechile ipoteze.

Cercetători de la Dartmouth College, University College London și Institute for Fiscal Studies au descoperit o schimbare profundă: vârful de suferință mentală specifică vârstei de 40-50 de ani a dispărut pur și simplu.

Adulții de vârstă mijlocie și seniorii se bucură acum de o sănătate mentală stabilă, uneori chiar superioară celei înregistrate la generațiile mai tinere.

Această tendință nu este limitată doar la țările anglo-saxone; datele Proiectului Global Minds, ce cuprind aproape două milioane de răspunsuri din 44 de națiuni, confirmă această mutație la nivel global.

În loc să observăm o criză centrată pe vârsta de mijloc, specialiștii constată acum o angoasă crescândă în rândul tinerilor sub 25 de ani. Această nouă realitate este marcată de anxietate, depresie, sentimente de deznădejde și, îngrijorător, chiar de gânduri suicidare.

Este o răsturnare istorică a dinamicii bunăstării mentale, care stârnește preocupări serioase în rândul experților. Cauzele acestei schimbări de paradigmă nu sunt încă pe deplin elucidate, dar cercetătorii explorează mai multe piste potențiale.

Pandemia de COVID-19 a lăsat, fără îndoială, amprente adânci asupra moralului tinerilor, care s-au confruntat cu izolarea într-o perioadă crucială pentru dezvoltarea lor socială și educațională.

De asemenea, incertitudinile economice, precariatul locurilor de muncă și creșterea vertiginoasă a prețurilor locuințelor ar putea reprezenta o povară considerabilă pentru această generație, care pășește în viața de adult cu o securitate mult mai redusă comparativ cu predecesorii săi.

Un alt factor intens discutat este rolul rețelelor sociale și al smartphone-urilor. Numeroase studii asociază utilizarea lor intensivă cu o creștere a tulburărilor anxioase și depresive, în special în rândul tinerelor femei.

Comparația socială permanentă, hărțuirea cibernetică și supraîncărcarea informațională ar putea accentua semnificativ acest sentiment de nemulțumire și disconfort psihic, scrie curiozitate.ro.

Indiferent de cauzele exacte, această transformare a peisajului bunăstării mentale impune o reevaluare a sistemelor de sănătate publică.

Politicile de prevenție și de intervenție, orientate istoric către adulții de vârstă mijlocie, trebuie acum să se adapteze la o criză care lovește mult mai devreme, la o vârstă mult mai fragedă. Autorii studiului subliniază cu fermitate că această evoluție nu este o simplă curiozitate statistică.

O deteriorare durabilă a sănătății mentale în rândul tinerelor generații ar putea avea consecințe profunde asupra sistemelor de educație, asupra economiei și, în cele din urmă, asupra coeziunii sociale.

Așadar, dispariția crizei vârstei mijlocii nu este un semn că lumea este un loc mai bun; dimpotrivă, semnalează o mutare îngrijorătoare a suferinței către o categorie de vârstă mai vulnerabilă, exact în perioada în care indivizii își construiesc fundațiile vieții profesionale, sociale și familiale.

Pentru cercetători, este vital și urgent să înțelegem mai bine originile acestei crize a tinereții și să răspundem eficient înainte ca ea să se înrădăcineze ireversibil.

Miza depășește sfera sănătății mentale individuale; se joacă însuși viitorul unei generații, cu toate implicațiile pe care le presupune acest lucru pentru societățile de mâine.