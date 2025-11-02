Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
Postat la: 02.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care determină moartea celulelor canceroase într-un mod ce activează sistemul imunitar, reuşind eliminarea completă a leucemiei în modele preclinice. Rezultatele deschid calea pentru noi tratamente de imunoterapie împotriva unor forme de cancere ale sângelui.
Un studiu, realizat de o echipă de la Institutul Pasteur şi Inserm, arată că o combinaţie de trei medicamente poate declanşa un tip special de moarte celulară numită necroptoză - un proces care, spre deosebire de apoptoză (moarte celulară „tăcută"), eliberează semnale ce alertează sistemul imunitar. În acest fel, celulele imune sunt stimulate să recunoască şi să elimine restul celulelor tumorale.
Cercetarea, publicată în revista Science Advances, s-a concentrat asupra cancerelor hematologice care afectează celulele B, precum anumite tipuri de limfoame şi leucemii. În mod normal, aceste celule maligne sunt rezistente la necroptoză din cauza lipsei unei proteine esenţiale, MLKL, ceea ce le permite să evite răspunsul imun.
Pentru a depăşi acest obstacol, oamenii de ştiinţă au combinat trei medicamente deja utilizate în practica medicală, obţinând acest tip de moarte a celulelor canceroase, capabil să declanşeze un răspuns imun intens. Folosind o tehnică avansată de observare în timp real a proceselor din organism (imagistică intravitală), cercetătorii au urmărit în timp real interacţiunea dintre celulele imune şi cele tumorale, confirmând eliminarea completă a leucemiei în modelul preclinic.
„Terapia triplă pe care am folosit-o forţează celulele canceroase să moară într-un mod care activează sistemul imunitar. Prin schimbarea felului în care mor celulele canceroase, putem mobiliza apărarea naturală a organismului pentru a combate tumora", a explicat Philippe Bousso, director de cercetare Inserm şi coordonator al Unităţii de Dinamica Răspunsurilor Imune de la Institutul Pasteur, într-un comunicat.
Această strategie inovatoare de imunoterapie, testată cu succes în modele experimentale, ar putea oferi o nouă direcţie terapeutică pentru tratamentul unor cancere ale sângelui, precum limfoamele şi leucemiile cu celule B. Totuşi, cercetătorii subliniază că rezultatele sunt încă la nivel preclinic, iar eficienţa terapiei trebuie confirmată prin studii clinice viitoare, pentru a valida efectele terapiei şi la pacienţi.
